وزير الطيران يلتقى رئيس هيئة الأرصاد الجوية ورئيس تحليل الحوادث

التقى الفريق يونس المصرى، اليوم الأربعاء، كل من الدكتور أحمد عبد العال رئيس الهيئة المصرية للأرصاد الجوية، والطيار أيمن المقدم رئيس الإدارة المركزية لتحليل الحوادث للتعرف على خطط ومهام هيئة الأرصاد وإدارة تحليل الحوادث.

وخلال اللقاء قام الدكتور عبد العال بتقديم عرض توضيحى عن النشاطات والخدمات التى تقدمها الهيئة فى مجال رصد الظواهر المناخية وتقلبات الطقس والتنبؤات بالسيول وطرق مواجهتها.

وأطلع عبد العال، وزير الطيران على خطة تطوير الهيئة العامة للأرصاد الجوية من حيث الأجهزة والمعدات، ووجه الوزير بضرورة تقوية البنية التحتية وتعزيز أنظمة الإنذار المبكر، مع الاعتماد على الأبحاث والدراسات المبنية على أسس علمية واستخدام أحدث الأجهزة والتقنيات التى تواكب التقدم العلمى والتكنولوجى العالمى، وكذا وضع خطط تدريب وتأهيل لرفع كفاءة العاملين بمجال الأرصاد الجوية وتحسين مستوى أدائهم من أجل تعزيز دور الهيئة فى الحفاظ على الأرواح والبيئة ومقدرات هذا الوطن، مؤكدًا على أن الفرد هو القوام الرئيسى لقطاع الطيران المدنى وانه يجب الاهتمام بتأهيله فى جميع النواحى الإدارية والفنية من خلال تبنى مجموعة من الآليات للارتقاء بالعاملين بكافة قطاعات الوزارة.

كما استمع يونس المصرى، إلى شرح تفصيلى من الطيار أيمن المقدم عن نشاط ومهام الإدارة المركزية لتحليل الحوادث حيث تقوم بإعداد التقارير الفنية فى التحقيق بحوادث الطائرات، وتشمل الإدارة على مراكز ومعامل تحليل بيانات ومعلومات الطائرات والتى تحتوى على أحدث الأجهزة التقنية والعلمية فى هذا المجال.

وفى ختام الاجتماع نوه وزير الطيران على أهمية وضع خطة تطوير أداء الإدارة المركزية لتحليل حوادث الطائرات حتى تواكب المستويات العالمية، موجهًا بمواصلة العمل وسرعة الانتهاء من الخطط الموضوعة للارتقاء بمجالى الأرصاد الجوية والإدارة المركزية لتحليل الحوادث.