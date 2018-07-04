video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 04 يوليه 2018 05:41 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

وزير الطيران يلتقى رئيس هيئة الأرصاد الجوية ورئيس تحليل الحوادث

الأربعاء، 04 يوليه 2018 05:13 م
وزير الطيران يلتقى رئيس هيئة الأرصاد الجوية ورئيس تحليل الحوادث جانب من الاجتماع
كتبت رحاب نبيل
إضافة تعليق

التقى الفريق يونس المصرى، اليوم الأربعاء، كل من الدكتور أحمد عبد العال رئيس الهيئة المصرية للأرصاد الجوية، والطيار أيمن المقدم رئيس الإدارة المركزية لتحليل الحوادث للتعرف على خطط ومهام هيئة الأرصاد وإدارة تحليل الحوادث.

 

وخلال اللقاء قام الدكتور عبد العال بتقديم عرض توضيحى عن النشاطات والخدمات التى تقدمها الهيئة فى مجال رصد الظواهر المناخية وتقلبات الطقس والتنبؤات بالسيول وطرق مواجهتها.

 

وأطلع عبد العال، وزير الطيران على خطة تطوير الهيئة العامة للأرصاد الجوية من حيث الأجهزة والمعدات، ووجه الوزير بضرورة تقوية البنية التحتية وتعزيز أنظمة الإنذار المبكر، مع الاعتماد على الأبحاث والدراسات المبنية على أسس علمية واستخدام أحدث الأجهزة والتقنيات التى تواكب التقدم العلمى والتكنولوجى العالمى، وكذا وضع خطط تدريب وتأهيل لرفع كفاءة العاملين بمجال الأرصاد الجوية وتحسين مستوى أدائهم من أجل تعزيز دور الهيئة فى الحفاظ على الأرواح والبيئة ومقدرات هذا الوطن، مؤكدًا على أن الفرد هو القوام الرئيسى لقطاع الطيران المدنى وانه يجب الاهتمام بتأهيله فى جميع النواحى الإدارية والفنية من خلال تبنى مجموعة من الآليات للارتقاء بالعاملين بكافة قطاعات الوزارة.

 

كما استمع يونس المصرى، إلى شرح تفصيلى من الطيار أيمن المقدم عن نشاط ومهام الإدارة المركزية لتحليل الحوادث حيث تقوم بإعداد التقارير الفنية فى التحقيق بحوادث الطائرات، وتشمل الإدارة على مراكز ومعامل تحليل بيانات ومعلومات الطائرات والتى تحتوى على أحدث الأجهزة التقنية والعلمية فى هذا المجال.

 

وفى ختام الاجتماع نوه وزير الطيران على أهمية وضع خطة تطوير أداء الإدارة المركزية لتحليل حوادث الطائرات حتى تواكب المستويات العالمية، موجهًا بمواصلة العمل وسرعة الانتهاء من الخطط الموضوعة للارتقاء بمجالى الأرصاد الجوية والإدارة المركزية لتحليل الحوادث.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. ضبط راكب بالمطار حاول تهريب 1300 قرص ترامادول داخل برطمان مش

ترحيل 25 إفريقيًّا من مطار القاهرة لمخالفتهم شروط الإقامة

وزير الطيران

رئيس هيئة الأرصاد

ورئيس الإدارة المركزية لتحليل الحوادث




لا تفوتك
النقض تلغى إدراج محمد أبو تريكة و1537 بقوائم الإرهاب وإعادة القضية للجنايات

النقض تلغى إدراج محمد أبو تريكة و1537 بقوائم الإرهاب وإعادة القضية للجنايات

صندوق النقد الدولى يجيب على أهم 11 سؤالا حول برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى.. لماذا لا تزال الأسعار بهذا الارتفاع رغم انخفاض التضخم.. كيف قيم الصندوق تحريك أسعار الوقود؟.. وهل يوجد أمام الحكومة بدائل أخرى؟

صندوق النقد الدولى يجيب على أهم 11 سؤالا حول برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى.. لماذا لا تزال الأسعار بهذا الارتفاع رغم انخفاض التضخم.. كيف قيم الصندوق تحريك أسعار الوقود؟.. وهل يوجد أمام الحكومة بدائل أخرى؟

"مصر تنطلق" نحو التنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومى.. 7 برامج رئيسية لتحقيق معدل نمو اقتصادى 8%.. تنمية القطاعات وتحسين بيئة الأعمال ومواجهة الفساد أهم المحاور.. وخطة لتوفير الموارد التمويلية اللازمة

"مصر تنطلق" نحو التنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومى.. 7 برامج رئيسية لتحقيق معدل نمو اقتصادى 8%.. تنمية القطاعات وتحسين بيئة الأعمال ومواجهة الفساد أهم المحاور.. وخطة لتوفير الموارد التمويلية اللازمة

مواعيد مباريات دور ال 8 كأس العالم 2018

مواعيد مباريات دور ال 8 كأس العالم 2018

كريستيانو رونالدو حديث الصحافة الإيطالية مع اقتراب انتقاله ليوفنتوس.. صور

كريستيانو رونالدو حديث الصحافة الإيطالية مع اقتراب انتقاله ليوفنتوس.. صور

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة