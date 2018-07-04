وزير التنمية المحلية يعلن أهم ملامح خطة الوزارة خلال الأربع سنوات القادمة

كتب محمود عثمان

أعلن اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية أهم ملامح خطة الوزارة خلال الأربع سنوات القادمة ضمن برنامج الحكومة الذى قدمه الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء إلى مجلس النواب.

وأكد اللواء محمود شعراوى، أن الوزارة تستهدف رفع كفاءة منظومة القمامة وتحسين البيئة بالمحافظات للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين من خلال توريد 2500 معدة نظافة متنوعة، تنفيذ 200 محطة وسيطة ، و100 مصنع تدوير ومدفن صحى آمن . وأضاف وزير التنمية المحلية أن الوزارة تستهدف أيضاً في خطتها بالتنسيق مع الوزارات المعنية وقوات إنفاذ القانون على إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة وإستردادها وتقنين الحالات الجادة ، حيث من المستهدف تحصيل مبلغ 100 مليار جنيه.

وقال اللواء محمود شعراوى أن الوزارة تسعي فى خطتها إلي رفع كفاءة وجودة خدمات مياه الشرب لخدمة حوالى 7 ملايين مواطن بالقرى المصرية من خلال إحلال وتجديد 145 كيلو متر شبكات مياه ، وإنشاء 20 محطة مياه نقية و40 خزان علوى.

وأوضح وزير التنمية المحلية أن الوزارة تستهدف أيضاً فى خطتها رفع نسبة التغطية بخدمات الصرف الصحى لخدمة حوالى 5 مليون مواطن بالمحافظات وتشمل إنشاء 10 محمطات معالجة صرف صحى متكاملة ، وتنفيذ 300 كيلو متر شبكات صرف ، وتنفيذ عدد 10 محطات رفع ، بالإضافة الى تنفيذ 500 ألف وصلة صرف صحى منزلية للأسر الأولى بالرعاية .

وأشار اللواء محمود شعراوى إلى أننا نستهدف أيضاً رفع كفاءة وتطوير الخدمات العامة المقدمة لحوالى 7 مليون مواطن بالقري المصرية من خلال رفع كفاءة وتطوير حوالى 35 مدرسة ، و40 وحدة صحية ، و 40 وحدة بيطرية ، و30 مركز شباب ، و20 مجمع تنموي متكامل .

وأوضح شعراوي أن الوزارة تستهدف ضمن خطتها أيضاً تحسين خدمات الطرق والنقل لخدمة حوالى 25 مليون مواطن من خلال رصف ورفع كفاءة مجموعة كبيرة من الطرق المحلية بالمحافظات ، وإقامة عدد من الكبارى لربط القرى بالمدن وبالطرق الرئيسية .

وأضاف اللواء محمود شعراوى أنه سيتم أيضاً إقامة مشروعات تنموية بسيناء تتضمن تنفيذ طرق وتوصيل الكهرباء للتجمعات السكنية ، مضيفاً أنه سيتم تطوير ورفع كفاءة منظومة النقل بهيئتى النقل العام بمحافظتى القاهرة والإسكندرية تشمل تطوير حوالى 3800 أتوبيس نقل عام والتى تساهم فى نقل أكثر من 2.6 مليون راكب يومياً .

وأشار الوزير إلى أنه سيتم تنفيذ حوالى 20 كوبرى للسيارات و20 كوبرى ونفق للمشاة على مزلقانات السكة الحديد الخطرة للحفاظ على أرواح المواطنين والممتلكات وذلك لخدمة حوالى 5 مليون مواطن .

وقال الوزير أنه سيتم دعم الإقتصاد المحلى وسد الفجوة الغذائية من خلال رفع كفاءة وتطوير 114 مجزر وإنشاء 11 مجزر جديد بالمحافظات .

وأضاف شعراوى أن الوزارة تهدف فى خطتها ببرنامج الحكومة الى توفير 160 ألف فرصة عمل أمنة ومستقرة للشباب والمرأة المعيلة بقروض ميسرة من برنامج مشروعك وصندوق التنمية المحلية بالوزارة من خلال تنفيذ مشروعات متناهية الصغر وصغيرة ومتوسطة ، مضيفاَ أنه سيتم استمرار تنفيذ برنامج تنمية محافظات الصعيد من خلال برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر بمحافظتى سوهاج وقنا الممول بقرض ومن البنك الدولى ومساهمة بنفس القيمة من الحكومة المصرية لدعم مشروعات الاقتصاد المحلى وتنفيذ مشروعات البنية الأساسية وترفيق المناطق الصناعية وتحسين البيئة ورفع كفاءة الخدمات الحكومية والتطوير المؤسسى.