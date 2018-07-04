video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 04 يوليه 2018 12:36 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

وزير التموين يجتمع مع مديرى المديريات ورؤساء المكاتب لبدء اضافة المواليد

الأربعاء، 04 يوليه 2018 12:01 م
وزير التموين يجتمع مع مديرى المديريات ورؤساء المكاتب لبدء اضافة المواليد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية - أرشيفية
كتب مدحت وهبة
إضافة تعليق
يعقد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، السبت المقبل، اجتماعا مع مديري المحافظات ورؤساء مكاتب التموين بجميع المحافظات لمناقشة طرق إضافة المواليد الجديدة وكيفية تسجيلهم سواء من خلال مكاتب التموين او اليكترونيا ووكذلك الشروط التى سيتم  على أساسها إضافة المواليد.
 
 
وسيعقد اللقاء فى كلية التجارة جامعة القاهرة حيث تم اختيار جامعة القاهرة لاستيعاب الحضور خاصة رؤساء المكاتب ومديرى المريديات وقيادات الوزاة.
 
 
وكان الدكتور على المصيلحى، ورير التموين والتجارة الداخلية  قد أكد أنه سيتم وضع الإجراءات والقواعد الخاصة بإضافة المواليد الجديدة  على البطاقات  وذلك بعد موافقة رئيس مجلس الوزاراء، بإضافة المواليد الجديدة، حيث سيتم إعداد دراسة حول كيفية الإضافة والسن المقرر لإضافة المواليد وإعلانها يوم 11 يوليو الجارى، الذى سيوافق اجتماع مجلس الوزراء فى الأسبوع المقبل على ان يتم بدء التنفيذ فى بداية الأسبوع الذى يليه.
 
 
وأضاف الدكتور على المصيلحى ورير التموين والتجارة الداخلية فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن موافقة رئيس مجلس الوزراء بشأن  اضافة المواليد الجديدة  على البطاقات يأتى فى إطارحرص الحكومة على توفير السلع والدعم للمواطنين طوال الوقت كما أن الوزارة تقوم بتوفير كافة المنتجات أيضا فى منافذ وفروع المجمعات الاستهلاكية والشركات التابعة.
 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

المصيلحى :لا زيادة في أسعار السلع الغذائية بسبب تحريك أسعار الوقود

"التموين" تواصل جهودها لضبط الأسعار.. "المصيلحى": تحديد أراض لإنشاء أسواق تجارية كبرى بالمحافظات.. زيادة منافذ "جمعيتى" بالوجه القبلى لـ1390 فرعًا.. وتكثيف طرح السلع بالمجمعات وتأمين احتياجات المحافظات الحدودية

"التموين" تكشر عن أنيابها لضبط الأسعار بعد تحريك الوقود.. تكثيف الرقابة على الأسواق والمستودعات.. لجان للمرور على السلاسل التجارية للتأكد من كتابة الأسعار على السلع.. وعلى المصيلحى للقيادات: "معندناش وقت نضيعه"

التموين

المصيلحى

مديرى المديريات

اضافة المواليد




لا تفوتك
التعليم: نتابع تقدير الدرجات بكنترولات الثانوية العامة.. وتحقيق السرية هدفنا

التعليم: نتابع تقدير الدرجات بكنترولات الثانوية العامة.. وتحقيق السرية هدفنا

المرور: فتح كوبرى الجلاء فى الاتجاهين بعد انتهاء أعمال الإصلاحات

المرور: فتح كوبرى الجلاء فى الاتجاهين بعد انتهاء أعمال الإصلاحات

فيديو وصور.. والد فتاة المترو المنتحرة فى حواره لـ"اليوم السابع": أميرة كانت المحببة لقلبى ومش عارف عملت كده ليه.. فقدت زوجتى قبل 7 سنوات بحادث سير.. وعرفت الخبر من الإعلام وفيس بوك.. ويؤكد: كانت دائمة الصلاة

فيديو وصور.. والد فتاة المترو المنتحرة فى حواره لـ"اليوم السابع": أميرة كانت المحببة لقلبى ومش عارف عملت كده ليه.. فقدت زوجتى قبل 7 سنوات بحادث سير.. وعرفت الخبر من الإعلام وفيس بوك.. ويؤكد: كانت دائمة الصلاة

انتهاء المرحلة الأولى من تطوير 6 بحيرات.. تقرير: ارتفاع إنتاج الاستزراع السمكى لمليون و451 ألف طن لأول مرة.. زيادة المخزون السمكى لبحيرة البردويل.. إعادة إحياء مشروع الأرز.. وتنفيذ مزرعة الروض بشمال سيناء

انتهاء المرحلة الأولى من تطوير 6 بحيرات.. تقرير: ارتفاع إنتاج الاستزراع السمكى لمليون و451 ألف طن لأول مرة.. زيادة المخزون السمكى لبحيرة البردويل.. إعادة إحياء مشروع الأرز.. وتنفيذ مزرعة الروض بشمال سيناء

اتحاد الكرة يعلن عن مدرب الفراعنة الجديد بعد انتهاء مونديال روسيا

اتحاد الكرة يعلن عن مدرب الفراعنة الجديد بعد انتهاء مونديال روسيا

الشورت فى الفورمال شكل تانى.. اعرفى إزاى تلبسيه فى الصيف

الشورت فى الفورمال شكل تانى.. اعرفى إزاى تلبسيه فى الصيف

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة