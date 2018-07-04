وزير التموين يجتمع مع مديرى المديريات ورؤساء المكاتب لبدء اضافة المواليد

كتب مدحت وهبة

يعقد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، السبت المقبل، اجتماعا مع مديري المحافظات ورؤساء مكاتب التموين بجميع المحافظات لمناقشة طرق إضافة المواليد الجديدة وكيفية تسجيلهم سواء من خلال مكاتب التموين او اليكترونيا ووكذلك الشروط التى سيتم على أساسها إضافة المواليد.

وسيعقد اللقاء فى كلية التجارة جامعة القاهرة حيث تم اختيار جامعة القاهرة لاستيعاب الحضور خاصة رؤساء المكاتب ومديرى المريديات وقيادات الوزاة.

وكان الدكتور على المصيلحى، ورير التموين والتجارة الداخلية قد أكد أنه سيتم وضع الإجراءات والقواعد الخاصة بإضافة المواليد الجديدة على البطاقات وذلك بعد موافقة رئيس مجلس الوزاراء، بإضافة المواليد الجديدة، حيث سيتم إعداد دراسة حول كيفية الإضافة والسن المقرر لإضافة المواليد وإعلانها يوم 11 يوليو الجارى، الذى سيوافق اجتماع مجلس الوزراء فى الأسبوع المقبل على ان يتم بدء التنفيذ فى بداية الأسبوع الذى يليه.

وأضاف الدكتور على المصيلحى ورير التموين والتجارة الداخلية فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن موافقة رئيس مجلس الوزراء بشأن اضافة المواليد الجديدة على البطاقات يأتى فى إطارحرص الحكومة على توفير السلع والدعم للمواطنين طوال الوقت كما أن الوزارة تقوم بتوفير كافة المنتجات أيضا فى منافذ وفروع المجمعات الاستهلاكية والشركات التابعة.