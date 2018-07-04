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وزيرة فرنسية تدعو للهدوء بعد ليلة من الاحتجاجات بمدينة نانت

الأربعاء، 04 يوليه 2018 09:46 ص
وزيرة فرنسية تدعو للهدوء بعد ليلة من الاحتجاجات بمدينة نانت الشرطة الفرنسية - أرشيفية
رويترز
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دعت الحكومة الفرنسية، اليوم الأربعاء، إلى الهدوء بعد مواجهات وقعت خلال الليل فى مدينة نانت بين الشرطة ومحتجين إثر مقتل شاب حاول الإفلات بسيارته من نقطة تفتيش أمنية برصاص شرطى.

وقال مصدر بالشرطة إن الشاب، وهو في أوائل العشرينات من العمر، صدم شرطيا عندما تحرك بسيارته ليبتعد عن نقطة التفتيش، مما دفع شرطيا آخر لإطلاق النار عليه.

وأضرم المحتجون النار في سيارات ورشقوا الشرطة بقنابل حارقة وحطموا متاجر وأشعلوا النار في عدد من المباني بمناطق مختلفة من نانت الواقعة في غرب فرنسا. وتوقفت أعمال الشغب فى وقت مبكر اليوم الأربعاء بعد أن أرسلت الشرطة تعزيزات.

وقالت وزيرة العدل نيكول بيلوبيه لإذاعة آر.بى.إل اليوم الأربعاء "أدعو للهدوء التام وسيتم احترام حكم القانون بشكل كامل".

وقال المصدر إن الشرطة تحقق فى قرار الشرطى استخدام سلاحه النارى ضد الشاب.


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