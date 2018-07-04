وزيرة التخطيط: جائزة مصر للتميز الحكومى نموذج للتعاون بين مصر والإمارات - صور

كتبت هند مختار - تصوير سليمان العطيفى

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط ، إن مؤتمر مصر للتميز الحكومى بالتعاون مع الإمارات هو نموذج للتفاهم والتعاون بين البلدين .

وأضافت هالة السعيد، فى مؤتمر مصر للتميز الحكومى، أن جائزة مصر للتميز الحمومي تنقسم لعدد من الأقسام تشمل المؤسسات والمحافظات المتميزة والمؤسسات التعليمية والبحثية المتميزة، بجانب جائزة الأفراد للابتكار.

ولفتت إلى أن هناك عده ضوابط منظمة للجائزة منها تبنى منهجية شفافة واتباع معايير الحوكمة فى توزيع الجائزة، لافته إلى أنه تم إطلاق موقع خاص بهذه الجائزة.



















































































