نيابة المرج تقرر حبس "شيتوس" 4 أيام لاتجاره بمخدر "الاستروكس"

كتب أحمد حسنى

أمرت نيابة المرج برئاسة المستشار أحمد شديد، بحبس المتهم " أشرف .م" الشهير ب " شيتوس" 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامه بحيازة مخدر الاستروكس بقصد الاتجار.

تعود الواقعة لتلقى قسم المرج، بلاغاً يفيد بقيام المتهم "أشرف.م" 29 سنة عاطل، الشهير بشيتوس ومقيم بدائرة القسم، بترويج مخدر الاستروكس على المتعاطين، وبتقنين الإجراءات تم القبض على المتهم حال تواجده بشارع عبد الله رفاعى، وبحوزته 50 جرام استروكس ومبلغ مالى 100 جنيه، وبمواجهة المتهم، اعترف بالتهم الموجهة إليه، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.