ننشر أماكن بيع اللحوم المجمدة بعد تخفيض أسعارها بمنافذ "التموين"

كتب مدحت وهبة

تطرح وزارة التموين والتجارة الداخلية اللحوم المجمدة بسعر 45 جنيها بدلا من 52 جنيها فى منافذ الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، كما يتم طرح اللحوم الطازجة السودانية بـ85 جنيها والدواجن المجمدة بـ 30 جنيهاً بجانب توفير السلع بمنافذ المجمعات الاستهلاكية.

" اليوم السابع " ينشر تقريرًا معلوماتيًا عن أماكن ومنافذ بيع اللحوم المجمدة والطازجة والدواجن التابعة لوزارة التموين..

1- طرح اللحوم المجمدة والطازجة والدواجن بمنافذ شركة الأهرام الاستهلاكية بمحافظتى القاهرة والجيزة.

2- طرح اللحوم المجمدة والطازجة والدواجن بمنافذ شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية بمنافذ الشركة بمحافظة القاهرة.

3- طرح اللحوم المجمدة والطازجة والدواجن بمنافذ شركة الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية بمحافظة الاسكندرية.

4- طرح اللحوم والدواجن المجمدة بمنافذ الشركة المصرية للحوم بمنافذ الشركة بالقاهرة.

5- طرح اللحوم المجمدة والطازجة والدواجن بمنافذ فروع الشركة العامة لتجارة الجملة بمحافظات الوجه البحرى.

6- طرح اللحوم المجمدة والطازجة والدواجن المجمدة بمنافذ الشركة المصرية للجملة بمحافظات الوجه القبلى.

7- توفيير منتجات اللحوم والدواجن المجمدة من خلال سيارات" تحيا مصر" المتنقلة لشباب الخريجين.

8- توفير منتجات اللحوم والدواجن من خلال السيارات المتنقلة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركات التابعة فى الميادين العامة.