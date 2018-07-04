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الأربعاء، 04 يوليه 2018 04:01 م
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نائب محافظ الجيزة وهيئة النظافة يعقدان اجتماعا لمناقشة مشاكل المنظومة الجديدة

الأربعاء، 04 يوليه 2018 02:27 م
نائب محافظ الجيزة وهيئة النظافة يعقدان اجتماعا لمناقشة مشاكل المنظومة الجديدة اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة
كتب إبراهيم سالم
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أكد يحيى فايد، رئيس هيئة النظافة بمحافظة الجيزة، أنه تم التنسيق مع متعهدى جمع القمامة بالمحافظة لعقد اجتماع الثالثة ظهر اليوم، بحضور اللواء علاء الهراس نائب محافظ الجيزة للأحياء، لمناقشة عملية تطبيق المنظومة الجديدة لجمع القمامة بالمحافظة.

وأضاف "فايد" في تصريحات لـ "اليوم السابع"، أن هذا الاجتماع جاء بعد وجود اعتراض علي بعض بنود على كراسة الشروط، والاختلاف على نظام المحاسبة لجامعى القمامة حيث نصت الشروط على المحاسبة على الوحدة، لكن اعتراض النتعهدين جاء بعد مطالبتهم بالمحاسبة بالطن.

وأوضح "فايد"، أن هذا الاجتماع جاء بناء على تعليمات وزير التنمية المحلية لعقد جلسات حوار مع متعهدى جمع القمامة بكافة المحافظات من أجل تطبيق العمل بالمنظومة الجديدة في أسرع وقت ممكن.


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