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الأربعاء، 04 يوليه 2018 06:42 ص
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موريتانيا وفرنسا تؤكدان عزمهما تعزيز الشراكة الاستراتيجية

الأربعاء، 04 يوليه 2018 06:00 ص
موريتانيا وفرنسا تؤكدان عزمهما تعزيز الشراكة الاستراتيجية الرئيس الموريتانى محمد ولد عبدالعزيز
نواكشوط ( أ ش أ )
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أكدت موريتانيا وفرنسا عزمهما مواصلة تعزيز الشراكة الاستراتيجية بينهما.

وأوضح بيان مشترك نشر فى وقت متأخر من مساء الثلاثاء، فى نواكشوط، عقب زيارة الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون لموريتانيا، أن الرئيس الموريتانى محمد ولد عبد العزيز جدد مع نظيره الفرنسى دعوتهما الملحة لتجسيد الدعم الدولى للقوة المشتركة لمجموعة الخمس فى الساحل.

واتفقا الرئيسان، فى أعقاب محادثات ثنائية، على تعزيز الشراكة القوية القائمة التى تربط فرنسا بموريتانيا والداعمة للسياسات العمومية المتعددة: الصحة، التهذيب، التعليم العالي، اللامركزية، الطاقات المتجددة ، والمياه والصرف الصحي، والبنى التحتية، والتنمية.

وقد حيا الرئيسُ الفرنسى الجهود التى تبذلها موريتانيا والنتائج الملموسة التى حصلت عليها فى مجال التنمية وأمن بلادها المترامية الأطراف، وكذلك بالنسبة لتنفيذ المقاربة الشاملة التى تنتهجها لمحاربة التطرف والعنف.

وتم توقيع ثلاث اتفاقيات ممولة من طرف الوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة إجمالية تناهز العشرين مليون يورو تستفيد منها قطاعات التهذيب والتكوين المهنى والأمن الغذائي، خاصة تأهيل المساحات المروية فى المناطق الريفية.

وقد اتفق الرئيسان على أن التعليم العإلى يعتبر مجالا ذا أولوية فى التعاون، وفى هذا الصدد تنوى فرنسا مواصلة دعم موريتانيا فى سعيها لإقامة شُعب تمهيدية لدخول المدارس الكبرى للمهندسين الفرانكفونيين فى فرنسا والمغرب العربي، وبالموازاة مع ذلك وضع مشروع يهدف إلى تشجيع تشغيل الطلاب عن طريق إتقان اللغتين العربية والفرنسية، وهذا من خلال الجامعات الفرنسية والموريتانية.

وأعرب الرئيسان عن ارتياحهما لتوقيع بروتوكول اتفاق للتعاون فى مجال التنقيب وتطوير القدرات النفطية البحرية بين مجموعة توتال ووزارة النفط والطاقة والمعادن.

كما أعرب الطرفان عن ارتياحهما للزيارة المرتقبة لبعثة من رجال الأعمال الفرنسيين خلال شهر يوليو الجاري، بشراكة مع اتحاد أرباب العمل الموريتانيين."

 


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