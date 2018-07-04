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الأربعاء، 04 يوليه 2018 06:24 م
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موريتانيا والسنغال توقعان اتفاقا جديدا للصيد البحرى

الأربعاء، 04 يوليه 2018 04:56 م
موريتانيا والسنغال توقعان اتفاقا جديدا للصيد البحرى أرشيفية
أ ف ب
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أبرمت موريتانيا والسنغال هذا الأسبوع اتفاقية جديدة تتيح للصيادين السنغاليين العمل فى موريتانيا، وفق ما علم الأربعاء من السلطات السنغالية.

وقع على اتفاق الصيد البحرى الجديد، مساء الاثنين، بنواكشوط على هامش القمة الافريقية (الاول والثاني من يوليو) وزيرا الصيد البحرى فى موريتانيا نانى ولد شروقة والسنغالي عمر غيى، بحسب ما اكد مامادو غوديابى، مسؤول الصيد البحرى فى الوزارة السنغالية.

ويمنح الاتفاق الجديد وهو لعام قابل للتجديد، الصيادين السنغاليين 400 ترخيص لصيد 50 الف طن من السمك فى الاعماق ب 400 مركب صيد. والأنواع المشمولة بالاتفاق هى خصوصا السردين والانشوجة.

 

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