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مهاب مميش: عبور 194 سفينة قناة السويس بحمولة 12.3 مليون طن فى 4 أيام

الأربعاء، 04 يوليه 2018 06:00 ص
مهاب مميش: عبور 194 سفينة قناة السويس بحمولة 12.3 مليون طن فى 4 أيام الفريق مهاب مميش
الإسماعيلية – جمال حراجى
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قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة الاقتصادية العامة لمنطقة قناة السويس، إن حركة الملاحة شهدت خلال الـ4 أيام الماضية من السبت، وحتى أمس الثلاثاء، عبور 194 سفينة بحمولة 12.3 مليون طن.

 

وأكد الفريق مميش فى تصريحات صحفية، أن الأرقام القياسية التى تسجلها حركة الملاحة بالقناة، تُعد مؤشراً هاماً يعكس تحسن حركة التجارة العالمية والتطور فى صناعة النقل البحرى واتجاه الترسانات العالمية لصناعة السفن العملاقة ذات الغواطس الكبيرة، وهو ما استعدت له إدارة القناة بنظرة استباقية من خلال تنفيذ مشروع قناة السويس الجديدة الذى نجح فى رفع تصنيف القناة عالمياً بزيادة طاقتها العددية والاستيعابية، هذا بالإضافة إلى إتباع سياسات تسويقية جاذبة لتشجيع الخطوط الملاحية الكبرى على استخدام قناة السويس بدلاً من الطرق البديلة الأخرى.

 

وكشفت تقارير ملاحية صادرة عن هيئة قناة السويس، أن يوم السبت عبرت القناة 56 سفينة بحمولة 3.5 مليون طن، كما عبرت يوم الأحد 48 سفينة بحمولة 3.2 مليون طن، وعبرت يوم الاثنين 40 سفينة بحمولة 2.3 مليون طن، فيما عبرت أمس الثلاثاء 50 سفينة قناة السويس بحمولة 3.3 مليون طن، ليصل إجمالى السفن التى عبرت القناه خلال الـ4 أيام فقط إلى 194 سفينة بحمولة 12.3 مليون طن.            


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