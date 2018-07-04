منظمة خريجى الأزهر تختتم معسكر سفراء الأزهر الرابع بالتعاون مع وزارة الشباب

كتب لؤى على

اختتمت المنظمة العالمية لخريجى الأزهر بالتعاون مع وزارة الشباب "الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية" المعسكر التدريبي الرابع لمشروع سفراء الأزهر تحت عنوان "مواقع التواصل الإجتماعي حوار وتنمية 3" لعدد 100 من أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر من 34 كلية وذلك بمركز التعليم المدنى بمحافظة مطروح، تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر؛ رئيس مجلس إدارة المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وأكد الدكتور على عمر، أمين عام الفتوي بدار الإفتاء المصرية أهمية هذا المعسكر وتأثيره علي الشباب وأهمية دوره فى المجتمع من خلال مواقع التواصل الاجتماعى ، وكيفية اقامة المناظرات والحوار والرد بطريقة علمية مجتمعية يتقبلها الجميع، معربا عن سعادته بورش العمل التي أقامها المشاركون وبآدائهم الذي يتطور بشكل سريع.



وأكد الدكتور أحمد سامى السهم مسئول وزارة الشباب والرياضة بأن الوزارة سعت لإنجاح هذا المعسكر وتحرص دائما على التعاون مع المنظمة إيماناً منها بنشر الفكر الوسطى من خلال استحداث آليات جديدة للخطاب الدينى.

وأشارت أنوار عثمان المشرف العام على المشروع إلى الجهد المبذول من قبل وزارة الشباب على دعمها لمشروع سفراء الأزهر للسنة الثالثة على التوالي، وشكرت فريق العمل الذي قام خلال عام كامل لتفعيل أنشطة المنظمة بالكليات والفريق التنظيمي للمعسكر، مؤكدة على أهمية دور مواقع التواصل الاجتماعى فى نشر وسطية الأزهر الشريف والقيم واحتياج الأزهريين لفهم آليات التواصل، مشيرة إلى أن هذا المعسكر الرابع لمشروع سفراء الأزهر حيث أقيم الأول بالاسكندرية و الثاني بالأقصر والثالث بمطروح.

فيما اهدت عثمان درع المنظمة لوزارة الشباب على جهودها في إنجاح مشروع سفراء الأزهر، و درع المنظمة للوجه البحري لفوز فريقي كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بالديدامون واللغة العربية بالمنصورة بدورى كرة القدم، وتسلم المشاركون شهادات المعسكر.

تضمن برنامج المعسكر التدريبي ثلاثة محاور ادارة مواقع التواصل الإجتماعي، التدريب على إدارة الحوار والمناظرة، مناقشة القضايا التي يتم إثارتها على مواقع التواصل الإجتماعي وكيفية التعامل معها، وكان التدريب من خلال محاضرات وورش عمل قام بها كلاً من د. على عمر أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنوار عثمان المشرف العام على المشروع.