منظمة المرأة العربية تهنىء الجزائر والجزائريات بذكرى عيد الاستقلال

كتب محمود راغب

هنأت منظمة المرأة العربية، الجزائر قيادة وشعبا بمناسبة حلول ذكرى عيد الاستقلال الموافق 5 يوليو 2018.

وقالت الدكتورة فاديا كيوان، المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية، إن عيد الاستقلال يعد تتويجا للنضال الجزائرى الطويل والبطولى ضد المستعمر بكل تجلياته والشعلة التاريخية المتوهجة فى وجدان كل عربى، وهو نموذج لانتصار الحق فى أى مكان وتجسيد حقيقى لمعنى الإرادة والرغبه في الحياه والتمسك بالهويه ضد البطش والعدوان مهما بلغت قوته ومهما تكلف ذلك من تضحيات، ولا ننسى دور المرأة الجزائرية التاريخى حيث وقفت جنبا إلى جنب مع الرجال لتحرير الوطن الذى دافعت من أجله حتى آخر رمق.

وأضافت: "أبطال وبطلات أنجبتهم الجزائر أدت انتفاضاتهم إلى تحرير الجزائر وسقوط العديد من النساء شهيدات، فعلى درب لالة فاطمة نسومر ناضلت أسماء أخرى أمثال حسيبة بن بوعلي، وريدة مداد، مليكة قايد، فضيلة سعدان وغيرهن، كذلك المناضلات اللواتى لازلن على قيد الحياة مثل لويزة اغيل أحريز، جميلة بوحيرد التى هزت محاكمتها العالم بأسره، وأخريات كثيرات.