video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 04 يوليه 2018 10:27 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

منظمة المرأة العربية تهنىء الجزائر والجزائريات بذكرى عيد الاستقلال

الأربعاء، 04 يوليه 2018 10:19 ص
منظمة المرأة العربية تهنىء الجزائر والجزائريات بذكرى عيد الاستقلال فاديا كيوان المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية
كتب محمود راغب
إضافة تعليق

هنأت منظمة المرأة العربية، الجزائر قيادة وشعبا بمناسبة حلول ذكرى عيد الاستقلال الموافق 5 يوليو  2018.

وقالت الدكتورة فاديا كيوان، المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية، إن عيد الاستقلال يعد  تتويجا للنضال الجزائرى الطويل والبطولى ضد المستعمر  بكل تجلياته والشعلة التاريخية  المتوهجة فى وجدان كل  عربى، وهو نموذج لانتصار الحق فى أى مكان وتجسيد حقيقى لمعنى الإرادة والرغبه في الحياه والتمسك بالهويه ضد البطش والعدوان مهما بلغت قوته ومهما تكلف ذلك من تضحيات، ولا ننسى دور المرأة الجزائرية التاريخى حيث وقفت جنبا إلى جنب مع الرجال لتحرير الوطن الذى دافعت من أجله حتى آخر رمق.

وأضافت: "أبطال وبطلات أنجبتهم الجزائر أدت انتفاضاتهم إلى تحرير الجزائر وسقوط العديد من النساء شهيدات، فعلى درب لالة فاطمة نسومر ناضلت أسماء أخرى أمثال حسيبة بن بوعلي، وريدة مداد، مليكة قايد، فضيلة سعدان وغيرهن، كذلك المناضلات اللواتى لازلن على قيد الحياة مثل لويزة اغيل أحريز، جميلة بوحيرد التى هزت محاكمتها العالم بأسره، وأخريات كثيرات.

 
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

منظمة المرأة العربية تشارك في اجتماعات الدورة (47)للجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك بالمملكة العربية السعودية

​الجزائر

منظمه المراه العربيه

المراه العربيه

فاديا كيوان




لا تفوتك
"القرقاوى": أتوقع قدوم استثمارات أكبر لمصر خلال الفترة المقبلة

"القرقاوى": أتوقع قدوم استثمارات أكبر لمصر خلال الفترة المقبلة

رويترز: مقتل نجل أبو بكر البغدادى زعيم تنظيم داعش فى حمص بسوريا

رويترز: مقتل نجل أبو بكر البغدادى زعيم تنظيم داعش فى حمص بسوريا

هل تُحقق "أرض الألغام" الاكتفاء الذاتى من القمح للمصريين؟ بعد حسمها الحرب العالمية الثانية.. "سياحة البرلمان": تنظيم زيارة ميدانية للعلمين.. ونائب يُعلن فتح الملف لإجبار ألمانيا وبريطانيا على إزالة مخلفات الحرب

هل تُحقق "أرض الألغام" الاكتفاء الذاتى من القمح للمصريين؟ بعد حسمها الحرب العالمية الثانية.. "سياحة البرلمان": تنظيم زيارة ميدانية للعلمين.. ونائب يُعلن فتح الملف لإجبار ألمانيا وبريطانيا على إزالة مخلفات الحرب

السوشيال ميديا فى أسبوع.. راتب محمد صلاح وسعر الجنيه الاسترلينى الأبرز.. زواج توفيق عكاشة وحياة الدرديرى وأنباء نقله للمستشفى.. شائعة دخول المدارس بـ"جنيه" والتعليم تنفى..هجوم على الننى وعمرو وردة بعد المونديال

السوشيال ميديا فى أسبوع.. راتب محمد صلاح وسعر الجنيه الاسترلينى الأبرز.. زواج توفيق عكاشة وحياة الدرديرى وأنباء نقله للمستشفى.. شائعة دخول المدارس بـ"جنيه" والتعليم تنفى..هجوم على الننى وعمرو وردة بعد المونديال

أوبو تستعد للكشف عن هاتف جديد بشاشة 6 بوصة

أوبو تستعد للكشف عن هاتف جديد بشاشة 6 بوصة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة