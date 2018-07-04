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منظمة المرأة العربية تشارك باجتماعات لجنة التنسيق العليا للعمل العربى المشترك

الأربعاء، 04 يوليه 2018 09:42 م
منظمة المرأة العربية تشارك باجتماعات لجنة التنسيق العليا للعمل العربى المشترك فاديا كيوان مديرة منظمة المرأة العربية
كتب محمود راغب
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شاركت الدكتورة مليكة الصروخ، نائب المدير العام لمنظمة المرأة العربية فى اجتماعات لجنة التنسيق العليا للعمل العربى المشترك برئاسة الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط والتي تعقد فعالياتها بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

وتناولت الدكتورة مليكة الصروخ كلمة عن "دور منظمة المرأة العربية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 "أوضحت فيها أن منظمة المرأة العربية تعتبر أولى المنظمات الإقليمية على مستوى العالم التى اهتمت بربط المرأة العربية بالأجندة التنموية، وتكمن رؤية المنظمة في أن تنفيذ عملية التنمية المستدامة يتوقف على ثلاثة عوامل وهي توفر التمويل والاستخدام الأمثل لمصادر التمويل، واستخدام التكنولوجيا الحديثة، وتوفر البيانات الإحصائية في ضوء اعتماد مؤشرات قابلة للقياس لذلك تعمل المنظمة على توفير هذه العوامل عن طريق الشراكات و التعاون.

وأضافت الدكتورة مليكة أن المنظمة تعمل حالياً على إخراج دليل إجرائي تنفيذي للدول حول كيفية تطبيق مؤشرات إدماج النوع الإجتماعي في السياسات التنموية، مستعينة في ذلك بتجارب دولية سابقة حول كيفية تطبيق مؤشرات إدماج النوع الإجتماعي في السياسات التنموية.

وأكدت أن المنظمة تحرص على المشاركة في مختلف الفعاليات والاجتماعات المتعلقة بالتنمية المستدامة التي تعقدها جامعة الدول العربية وعلى رأسها إجتماعات اللجنة العربية للتنمية المستدامة، كما تتعاون مع مختلف المنظمات الإقليمية و الدولية ذات الصلة، إذ شاركت مؤخراً بدعوة من المعهد الدنماركي لحقوق الإنسان في المسار التدريبي الإقليمي لعام 2018 بعنوان" المساواة بين الجنسين و حقوق الإنسان و علاقتهما بالتنمية المستدامة" الذي  عقد خلال العشرة أيام شهر مايو 2018 بمدينة كوبنهاجن بالدنمارك، وركز على تطبيق نهج  يدمج المرأة في أهداف التنمية المستدامة، وتعتزم المنظمة على الاستفادة من مخرجاته في برنامج عملها الخاص بإدماج المرأة في الأجندة التنموية 2030.

جدير بالذكر أن اجتماعات الدورة الـ47 للجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك، عُقدت بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية في الفترة من 1-3 يوليو 2018.

 وشارك ياسر الشيمي، رئيس وحدة المراسم والعلاقات العامة والإعلام بمنظمة المرأة العربية في اجتماعات اللجنة على مستوى الخبراء يومى 1 و 2 يوليو 2018.

وحضرت الدكتورة مليكة الصروخ، نائبة المديرة العامة للمنظمة في إجتماعات اللجنة برئاسة الأمين العام لجامعة الدول العربية يوم 3 يوليو 2018.

وتضمنت الاجتماعات العديد من الموضوعات من بينها متابعة تنفيذ قرارات الدورة ال 46 للجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك.

 


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