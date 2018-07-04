مكافحة المخدرات تضبط عاطلا قبل ترويجه 2000 قرص مخدر بالمرج

تمكن ضباط إدارة مكافحة المخدرات، من القبض على "حمادة ش ع" 38 سنة، عاطل، والسابق اتهامه فى قضية "ضرب"، والمطلوب التنفيذ عليه فى ذات القضية، والمقضى فيها بالحبس سنة، لمزاولته نشاطاً غير مشروع فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة ويتخذ من دائرة قسم المرج منطقة سكنه مكاناً لتجارته غير المشروعة.

ومن خلال التحريات تبين صحة المعلومات، فتم ضبطه وبحوزته 2000 قرص مخدر، ومبلغ مالى 200 جنيه، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيقات.