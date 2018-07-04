video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 04 يوليه 2018 02:17 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

مكافحة المخدرات تضبط عاطلا قبل ترويجه 2000 قرص مخدر بالمرج

الأربعاء، 04 يوليه 2018 01:48 م
مكافحة المخدرات تضبط عاطلا قبل ترويجه 2000 قرص مخدر بالمرج أقراص مخدرة - أرشيفية
كتب إبراهيم أحمد
إضافة تعليق

تمكن ضباط إدارة مكافحة المخدرات، من القبض على "حمادة ش ع" 38 سنة، عاطل، والسابق اتهامه فى قضية "ضرب"، والمطلوب التنفيذ عليه فى ذات القضية، والمقضى فيها بالحبس سنة، لمزاولته نشاطاً غير مشروع فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة ويتخذ من دائرة قسم المرج منطقة سكنه مكاناً لتجارته غير المشروعة.

 

ومن خلال التحريات تبين صحة المعلومات، فتم ضبطه وبحوزته 2000 قرص مخدر، ومبلغ مالى 200 جنيه، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيقات.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

إحباط محاولة تهريب مخدرات داخل سيارة إسعاف على معدية القنطرة شرق

نيابة المرج تقرر حبس "شيتوس" 4 أيام لاتجاره بمخدر "الاستروكس"

أجهزة الأمن اللبنانية تضبط شبكة لتهريب المواد المخدرة من مصر فى جلود المواشى

امن القاهرة

أخبار المحاكم اليوم

أخبار الحوادث اليوم

اخبار الحوادث

أخبار مصر اليوم

تجارة المخدرات

مخدرات




لا تفوتك
التعليم: نتابع تقدير الدرجات بكنترولات الثانوية العامة.. وتحقيق السرية هدفنا

التعليم: نتابع تقدير الدرجات بكنترولات الثانوية العامة.. وتحقيق السرية هدفنا

فيديو وصور.. والد فتاة المترو المنتحرة فى حواره لـ"اليوم السابع": أميرة كانت المحببة لقلبى ومش عارف عملت كده ليه.. فقدت زوجتى قبل 7 سنوات بحادث سير.. وعرفت الخبر من الإعلام وفيس بوك.. ويؤكد: كانت دائمة الصلاة

فيديو وصور.. والد فتاة المترو المنتحرة فى حواره لـ"اليوم السابع": أميرة كانت المحببة لقلبى ومش عارف عملت كده ليه.. فقدت زوجتى قبل 7 سنوات بحادث سير.. وعرفت الخبر من الإعلام وفيس بوك.. ويؤكد: كانت دائمة الصلاة

انتهاء المرحلة الأولى من تطوير 6 بحيرات.. تقرير: ارتفاع إنتاج الاستزراع السمكى لمليون و451 ألف طن لأول مرة.. زيادة المخزون السمكى لبحيرة البردويل.. إعادة إحياء مشروع الأرز.. وتنفيذ مزرعة الروض بشمال سيناء

انتهاء المرحلة الأولى من تطوير 6 بحيرات.. تقرير: ارتفاع إنتاج الاستزراع السمكى لمليون و451 ألف طن لأول مرة.. زيادة المخزون السمكى لبحيرة البردويل.. إعادة إحياء مشروع الأرز.. وتنفيذ مزرعة الروض بشمال سيناء

اتحاد الكرة يعلن عن مدرب الفراعنة الجديد بعد انتهاء مونديال روسيا

اتحاد الكرة يعلن عن مدرب الفراعنة الجديد بعد انتهاء مونديال روسيا

الشورت فى الفورمال شكل تانى.. اعرفى إزاى تلبسيه فى الصيف

الشورت فى الفورمال شكل تانى.. اعرفى إزاى تلبسيه فى الصيف

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة