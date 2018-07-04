مفاوضات حاسمة بين فصائل المعارضة والروس لوقف المعارك فى جنوب سوريا

أ ف ب

تعقد الفصائل المعارضة، اليوم الأربعاء اجتماعاً حاسماً مع الجانب الروسى لإبلاغه ردها النهائى على اقتراح لوقف المعارك فى جنوب سوريا، بعدما حددت موسكو موعداً أخيراً للتفاوض تسبق استئناف قوات النظام السورى لحملتها العسكرية فى المنطقة فى حال فشل المفاوضات.

وقال مصدر معارض فى مدينة درعا مطلع على مسار التفاوض لوكالة فرانس برس ورافضاً الكشف عن اسمه، "قد تكون جولة المفاوضات (مع الروس) حاسمة اليوم. فإما أن تقبل الفصائل بالتسوية أو تُستأنف الحملة العسكرية"، بعدما كانت الغارات توقفت منذ مطلع الأسبوع لإفساح المجال أمام التفاوض.

وعقد الطرفان اجتماعاً مطولاً الثلاثاء، "أنذر" خلاله الوفد الروسى وفق المصدر، "الفصائل بأن الأربعاء هو اليوم الأخير من المفاوضات ويجب أن تقدم ردها النهائى خلال اجتماع".