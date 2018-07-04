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مطار القاهرة يستقبل أكثر من 3 آلاف سائح خلال 24 ساعة

الأربعاء، 04 يوليه 2018 09:17 م
مطار القاهرة يستقبل أكثر من 3 آلاف سائح خلال 24 ساعة فوج سياحى - أرشيفية
كتب محمد طنطاوى
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شهد مطار القاهرة الدولى، اليوم الأربعاء، وصول 3 آلاف و298 سائحًا عربيا وأجنبيا لزيارة المعالم السياحية والأثرية بالقاهرة الكبرى والمحافظات المصرية المختلفة. 
 
وشهد المطار وصول 102 رحلة دولية وداخلية كان على متنها المجموعات السياحية، والتى شملت جنسيات من دول أمريكا وبريطانيا وفنلندا وبلجيكا وروسيا والصين واندونيسيا وكرواتيا وهولندا واليابان، بالإضافة إلى عدة مجموعات سياحية عربية قادمة من السعودية والبحرين والكويت والإمارات والعراق.
 
وقامت سلطات مطار القاهرة الدولي بإنهاء إجراءات وصولهم تحت إشراف مسئولى شرطة السياحة بالمطار وتم تأمين خروجهم من دائرة المطار حتى مقار إقاماتهم. 
 
 

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