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الأربعاء، 04 يوليه 2018 08:06 م
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مصطفى مدبولى: جائزة التميز الحكومى تهدف لنشر التنافسية بالجهاز الإدارى

الأربعاء، 04 يوليه 2018 06:06 م
مصطفى مدبولى: جائزة التميز الحكومى تهدف لنشر التنافسية بالجهاز الإدارى مصطفى مدبولى رئيس الحكومة
كتب : مصطفى عبد التواب
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قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، عن جائزة التميز الحكومي، كوسيلة لدعم للتنافسية ونشر ثقافة التميز فى الجهاز الادارى للدولة.

واضاف مدبولى خلال كلمته بمؤتمر التميز الحكومي، أن هذا المؤتمر يأتى مع بداية توليه رئاسة الحكومة، ومساعى الدول لحصد نتائج الاصلاح الاقتصادي، مشيرًا إلى أن مصر قطعت شوطًا كبيرًا فى تحقيق اهداف استراتجية 2030.

وتابع أن الحكومة تدرك ما تم تحقيقه لا يتناسب مع حجم التطلعات، مشيرًا إلى أن الحكومة تتبنى برنامج قائم على بناء الانسان و التحول نحو الاقتصاد المعرفى.


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الحكومة

مصطفى مدبولى

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