مصرع 3 عمال وإصابة آخر لسقوطهم فى بالوعة صرف صحى بشبين القناطر

القليوبية-نيفين طه

شهدت قرية القلزم التابعة لمدينة شبين القناطر، حادثا مأساويا حيث لقى 3 عمال مصرعهم بينما أصيب آخر إثر سقوطهم في بالوعة صرف صحى بالشارع أثناء فتحها للقيام بأعمال التطهير تمهيدا لتسليم مشروع الصرف الصحى بالقرية.

تم نقل الجثث لمستشفى شبين القناطر الشاملة وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

تلقى محمد الحسيني، رئيس مدينة شبين القناطر، إخطارا بالواقعة، فانتقل على الفور والأجهزة الأمنية المعنية واجهزة الإنقاذ النهرى والحماية المدنية، حيث تم انتشال جثث المتوفين الـ 3 والمصاب ونقلها للمستشفى، وتبين أنهم 2 عمال بالأجرة فى الشركة المنفذة لمشروع الصرف الصحي بالقرية والثالث من الأهالي والمقرر تسليمه خلال الفترة المقبلة، وأنهم يتبعون مقاول تنفيذ الوصلات المنزلية بالقرية، حيث قاموا بفتح بيارة الصرف الصحي فى الشارع أمام محطة الرفع لإجراء عملية تطهير دون اتخاذ الاحتياطات اللازمة فانطلقت تجاههم كمية من الغازات السامة مما أدى لاختلال توزان أحدهم فحاول الآخرون إنقاذه فسقطوا ورائه، حيث لقى 3 مصرعهم بينهم أحد الأهالى بينما تم إنقاذ آخر من سقط مع المتوفين الـ 3 فى البالوعة وتم نقله للمستشفى وإجراء الإسعافات المطلوبة له.

والمتوفون هم "ياسر أحمد علي وأحمد حسن حسانين من قرية طما بمحافظة سوهاج، وطه أحمد حسين من أهالى القلزم، فيما المصاب يدعي سعيد مبارك محمد من أهالى القرية.

من ناحيته، قال محمد الحسينى، رئيس مدينة شبين القناطر، إن العمال يتبعون مقاولا خاصا وإنهم من إحدى مدن الصعيد ويستعين بهم المقاول في عمليات توصيل الوصلات المنزلية.