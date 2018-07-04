مصرع طفل صعقا بالكهرباء فى حفل زفاف بالفيوم

الفيوم - رباب الجالي

لقى طفل فى السابعة من عمره مصرعه صعقا بالكهرباء فى حفل زفاف بقرية بياهمو بمحافظة الفيوم، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

تلقى اللواء خالد شلبى مدير أمن الفيوم ، إخطارا من مستشفى سنورس المركزى بوصول الطفل يوسف وحيد عويس 7 سنوات من قرية بياهمو جثة هامدة على إثر إصابته بصعق كهربائى.

بالانتقال والفحص وسؤال والده ، أكد أنه أثناء تواجد الطفل معه فى حفل زفاف بالقرية عبث فى مولد كهربائى وصعقه التيار الكهربائى وتوفى فى الحال ولم يتهم أحد بالتسبب فى الواقعة.

وبتوقيع الكشف الطبى على الجثة تبين سبب الوفاة توقف عضلة القلب بسبب صعق كهربائى ولا توجد شبهة جنائية فى الوفاة وتحرر محضر بالواقعة قيد برقم 3741 لسنة 2018 إدارى مركز سنورس وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.