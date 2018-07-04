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مصدر: إلغاء إدراج أبو تريكة وآخرين على قوائم الإرهاب يستفيد منه غير الطاعنين

الأربعاء، 04 يوليه 2018 02:29 م
مصدر: إلغاء إدراج أبو تريكة وآخرين على قوائم الإرهاب يستفيد منه غير الطاعنين محمد أبو تريكة - أرشيفية
كتبت هدى أبو بكر
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ابو تريكة وقوائم الارهاب

قال مصدر قانونى، إن القرار الصادر من محكمة النقض منذ قليل بإلغاء إدراج اللاعب الدولى السابق محمد أبو تريكة والطاعنين الآخرين فى القضية رقم 653 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا، يسرى على جميع المتهمين المدرجين على قائمة الإرهابيين ، والصادر بحقهم قرار من محكمة جنايات القاهرة الدائرة 6 شمال بتاريخ 12 يناير 2017، حتى من لم يتقدموا بطعن على القرار أمام محكمة النقض.

وأضاف المصدر لـ"اليوم السابع"، أن المحكمة قررت سريان إلغاء قرار الإدراج على جميع المتهمين وعددهم 1538 متهما ، بما فيهم من لم يتقدموا بطعن على القرار.

وينتظر أن تحدد محكمة استئناف القاهرة دائرة جديدة أمام محكمة جنايات القاهرة لنظر الدعوى من جديد ، بعد إلغاء النقض لقرار الإدراج.

وطعن على القرار 1254 شخصًا على قرار محكمة الجنايات ، أمام محكمة النقض من أصل 1538 تم إدراجهم.

وألغت محكمة النقض منذ قليل قرار إدراج لاعب النادى الأهلى الأسبق محمد أبو تريكة و1537 آخرين على قوائم الإرهابيين، وذلك فى القضية رقم 653 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا، وقررت النقض إعادة أوراق القضية لمحكمة استئناف القاهرة لتحديد دائرة جنايات جديدة لإعادة نظر الدعوى.

 


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