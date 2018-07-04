مصادر: السعودية تعتزم تغيير آلية تسعير النفط فى آسيا

سنغافورة (رويترز)

ذكرت عدة مصادر تجارية اليوم الأربعاء أن أرامكو السعودية تعتزم تغيير الآلية المستخدمة فى تسعير مبيعات نفطها الخام الطويلة الأمد إلى آسيا فى وقت لاحق هذا العام.

وقالت المصادر إن الصيغة الجديدة ستستند إلى متوسط الأسعار الشهرية للعقود الآجلة للخام العمانى فى بورصة دبى للطاقة ومتوسط السعر النقدى لخام دبى على منصة وكالة ستاندرد آند بورز جلوبال بلاتس لتسعير النفط.

وأضافت المصادر أن من المتوقع أن تخبر أرامكو السعودية الزبائن فى آسيا بذلك فى وقت لاحق اليوم.

ولم يتسن الحصول على تعليق من أرامكو السعودية وبورصة دبى للطاقة وبلاتس.

والعقود الآجلة لخام عمان، التى أطلقتها بورصة دبى للطاقة فى 2007، هى العقود الآجلة عالية السيولة الوحيدة لخام من خامات الشرق الأوسط فى آسيا.

وقال متعامل مع مصفاة فى شمال آسيا "لن يكون هناك اختلاف كبير فيما يتعلق بالأسعار لأن الفروق السعرية بين الخام العمانى على منصة بلاتس وفى بورصة دبى للطاقة ضئيلة للغاية".