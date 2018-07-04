مستشار المفتى: حديث "ناقصات عقل ودين" خاص بجوانب محددة ولا يجوز تعميمه

كتب إسماعيل رفعت

أكد الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمى لمفتى الجمهورية، أن المرأة دينيا تحاسب كالرجل لانها مكلفة، ولو انها ناقصة دين وعقل بالمعنى الذى يفهمه بعض المتشددين لكان الشرع أعطى لها عقوبات ناقصة، وهذا لم يحدث، موضحا أن حديث ناقصات عقل ودين جاء لحالات خاصة ولا يجوز التعميم، يقصد به فى العقل ان النساء تغلب عاطفتها أكثر من الرجل، فتأتى الغيرة التى قد تغلب على العقل حينها وهذا فى مواضع قليلة.

وأضاف فى تصريحات صحفية أن التفسير لمعنى ناقصة دين هو مرتبط بأنه يعتريها الدورة الشهرى وهو ما يمنعها عن أداء الصلاة والعبادات التى تحتاج إلى طهارة لكن هذا لا يمنعها من الذكر والدعاء، وعليه فحديث ناقصات عقل ودين جاء لحالات ولا يجوز التعميم.