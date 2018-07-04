video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 04 يوليه 2018 07:05 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

مستشار المفتى: حديث "ناقصات عقل ودين" خاص بجوانب محددة ولا يجوز تعميمه

الأربعاء، 04 يوليه 2018 06:24 م
مستشار المفتى: حديث "ناقصات عقل ودين" خاص بجوانب محددة ولا يجوز تعميمه الدكتور مجدى عاشور المستشار العلمى لمفتى الجمهورية
كتب إسماعيل رفعت
إضافة تعليق
أكد الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمى لمفتى الجمهورية، أن المرأة دينيا تحاسب كالرجل لانها مكلفة، ولو انها ناقصة دين وعقل بالمعنى الذى يفهمه بعض المتشددين لكان الشرع أعطى لها عقوبات ناقصة، وهذا لم يحدث، موضحا أن حديث ناقصات عقل ودين جاء لحالات خاصة ولا يجوز التعميم، يقصد به فى العقل ان النساء تغلب عاطفتها أكثر من الرجل، فتأتى الغيرة التى قد تغلب على العقل حينها وهذا فى مواضع قليلة.
 
وأضاف فى تصريحات صحفية أن التفسير لمعنى ناقصة دين هو مرتبط بأنه يعتريها الدورة الشهرى وهو ما يمنعها عن أداء الصلاة والعبادات التى تحتاج إلى طهارة لكن هذا لا يمنعها من الذكر والدعاء، وعليه فحديث ناقصات عقل ودين جاء لحالات ولا يجوز التعميم.
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مرصد الإفتاء: القبض على إسرائيلية تروج لداعش يؤكد العلاقة بين التنظيم وإسرائيل

اليوم.. اللجنة الدينية بالبرلمان تنتهى من مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء

وكيل الأزهر عن قانون الفتوى: "كبار العلماء" لم تمنع أئمة الأوقاف من الإفتاء

الافتاء

مجدى عاشور

مناقصات عقل ودين

المراة




لا تفوتك
الجمعة المقبل.. إغلاق شارع وادى النيل بالمهندسين 3 سنوات لإنشاء المترو

الجمعة المقبل.. إغلاق شارع وادى النيل بالمهندسين 3 سنوات لإنشاء المترو

النقض تلغى إدراج محمد أبو تريكة و1537 بقوائم الإرهاب وإعادة القضية للجنايات

النقض تلغى إدراج محمد أبو تريكة و1537 بقوائم الإرهاب وإعادة القضية للجنايات

وللفول وصفات أخرى.. ليس للطعمية والمدمس فقط بمصر.. الفول الأخضر بالجبن والمكرونة فى إيطاليا.. بالتوست المحمص بالمكسيك.. طبخة بالنعناع والليمون والزبدة بإسبانيا.. وشوربة بالمغرب.. والمشوى يأكل بقشره بعد التوابل

وللفول وصفات أخرى.. ليس للطعمية والمدمس فقط بمصر.. الفول الأخضر بالجبن والمكرونة فى إيطاليا.. بالتوست المحمص بالمكسيك.. طبخة بالنعناع والليمون والزبدة بإسبانيا.. وشوربة بالمغرب.. والمشوى يأكل بقشره بعد التوابل

صندوق النقد الدولى يجيب على أهم 11 سؤالا حول برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى.. لماذا لا تزال الأسعار بهذا الارتفاع رغم انخفاض التضخم.. كيف قيم الصندوق تحريك أسعار الوقود؟.. وهل يوجد أمام الحكومة بدائل أخرى؟

صندوق النقد الدولى يجيب على أهم 11 سؤالا حول برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى.. لماذا لا تزال الأسعار بهذا الارتفاع رغم انخفاض التضخم.. كيف قيم الصندوق تحريك أسعار الوقود؟.. وهل يوجد أمام الحكومة بدائل أخرى؟

أصالة عن أزمتها مع مهرجان موازين: كرامتى تمنعنى من دفع رشوة لأغنى

أصالة عن أزمتها مع مهرجان موازين: كرامتى تمنعنى من دفع رشوة لأغنى

كريستيانو رونالدو حديث الصحافة الإيطالية مع اقتراب انتقاله ليوفنتوس.. صور

كريستيانو رونالدو حديث الصحافة الإيطالية مع اقتراب انتقاله ليوفنتوس.. صور

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة