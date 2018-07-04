مسئولون أوروبيون: الصين تضغط على الاتحاد الأوروبى للتنديد بسياسات ترامب

بكين(أ ش أ)

أفاد مسئولون أوروبيون بأن الصين تضغط على الاتحاد الأوروبى لإصدار بيان مشترك قوى فى القمة المرتقبة بينهما الشهر الجارى للتنديد بسياسات الرئيس الأمريكى دونالد ترامب التجارية، لكنها تواجه مقاومة.

وذكرت قناة (سكاى نيوز عربية) أنه خلال اجتماعات عقدت فى بروكسل وبرلين وبكين، اقترح مسؤولون صينيون كبار، بينهم نائب رئيس الوزراء ليو هي، ووزير الخارجية وعضو مجلس الدولة وانج يي، إقامة تحالف بين القوتين الاقتصاديتين وعرضوا فتح المزيد من قطاعات السوق الصينى كبادرة حسن نية .

ووفقا للقناة، فإن 5 مسؤولين ودبلوماسيين من الاتحاد الأوروبى أكدوا أن الاتحاد، أكبر تكتل تجارى فى العالم، رفض فكرة التحالف مع بكين ضد واشنطن قبيل القمة الصينية الاوروبية المقررة فى بكين يومى 16 و17 من الشهر الجاري.

وقال مسؤولو الاتحاد إنه "من المتوقع أن تخرج القمة بدلا من ذلك ببيان ختامى متواضع يؤكد على التزام الجانبين بنظام تجارى متعدد الأطراف ويعد بتشكيل مجموعة عمل بشأن تحديث منظمة التجارة العالمية".