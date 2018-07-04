مرسوم رئاسى بضم أعضاء جدد إلى مجلس الأمن القومى الروسى

موسكو (أ.ش.أ)

وقع الرئيس الروسى، فلاديمير بوتين، مرسوما بشأن إدراج أعضاء جدد فى مجلس الأمن القومى الروسى من بين الممثلين المفوضين للرئيس فى مختلف الدوائر الفيدرالية.

وينص المرسوم، الذى نشر على البوابة الرسمية للمعلومات القانونية لكرملين اليوم الأربعاء، على ضم الممثل المفوض للرئيس الروسى فى دائرة شمال القوقاز الفيدرالية، ألكسندر ماتوفنيكوف، والممثل المفوض للرئيس فى دائرة الأورال الفدرالية، نيكولاى تسوكانوف، والممثل المفوض فى الدائرة الفيدرالية الوسطى إيجور شيوجوليف، إلى قوام مجلس الأمن القومى الروسي.

وبموجب المرسوم تم استبعاد الممثلين المفوضين السابقين للرئيس فى دائرة شمال القوقاز الفيدرالية أوليج بيلافينتسيف، وفى دائرة الأورال الفيدرالية إيجور خولمانسكى من مجلس الأمن القومى الروسى.