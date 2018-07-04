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الأربعاء، 04 يوليه 2018 06:24 م
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مدير "تحديث الصناعة" يبحث مع رئيس البعثة التجارية الروسية زيادة التبادل التجارى

الأربعاء، 04 يوليه 2018 05:33 م
مدير "تحديث الصناعة" يبحث مع رئيس البعثة التجارية الروسية زيادة التبادل التجارى أحمد طه المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة
كتب – إسلام سعيد
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التقى اليوم المهندس أحمد طه المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة مع نيكولاى أسلانوف رئيس البعثة التجارية الروسية لجمهورية مصر العربية.

استعرض المدير التنفيذى خطة عمل المركز وأهدافه وآليات العمل، كما بحث الطرفان مستجدات معرض انابروم الصناعى INNOPROM والمزمع إقامته خلال الفترة من 9 إلى 12 يوليو 2018 بمدينة ايكاترينبرغ بروسيا، إضافة إلى مخطط عقد الدورة القادمة من المعرض بمصر خلال خريف 2019.

اتفق الطرفان على عقد عدد من اللقاءات خلال الفترة القادمة على المستوى التنفيذى لوضع خطط مشتركة تساهم فى زيادة التبادل التجارى والاستثمار الصناعى خلال الفترة القادمة.

ويبلغ التبادل التجارى بين مصر وروسيا 1.664 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى مارس عام 2018، بزيادة تقدر بنحو 75% بالمقارنة بالربع الأول من عام 2017، وتسجل الصادرات الروسية لمصر 1.472 مليار دولار، فى حين بلغت الصادرات المصرية لروسيا 192 مليون دولار.

وتتضمن الصادرات الروسية لمصر القمح بقيمة 501 مليون دولار (تمثل 34% من جملة الصادرات) والمعادن بقيمة بقيمة 299 مليون دولار (20%) ووسائل النقل بقيمة 241 مليون دولار (17%) والغاز والبترول 186 مليون دولار (13%)، بينما تشمل الصادرات المصرية لروسيا الفاكهة بقيمة 103 ملايين دولار، تمثل 54%، والخضروات بـ 60 مليون دولار (31%)، والملابس بقيمة 10 ملايين دولار (5% )".


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