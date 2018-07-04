مدير المركز الثقافى الكورى: الفائز فى مسابقة "كويز أون كوريا" سيمثل مصر بسيول

قال مدير مركز الثقافة الكورى فى مصر يانج سانجن، إن الفائز فى المسابقة الدولية تحت اسم "كويز اون كوريا "Quiz on Korea التى تنظمها كوريا فى جامعة عين شمس سيعلن عنه فى 11 يوليو الجارى.

وشرح أن المسابقة فى مصر كانت عبارة عن جولتين، الأولى شهدت تقديم العشرات للمشاركة والثانية هى المنافسة بين شخصين على المركز الأول، وهو من سيعلن عن اسمه فى 11 يوليو الجارى بعد المنافسة الأخيرة.

وتنظم المسابقة على مستوى العالم ويحصل الفائز فيها على جائزة السفر إلى كوريا للمشاركة فى الجولة النهائية من المسابقة فى سبتمبر المقبل لتمثيل اسم بلده فى المسابقة الدولية التى تجرى هناك.

وأضاف فى لقاء صحفى ظهر اليوم أن الفاعلية ستضمن الكثير من الانشطة المميزة التى سيستمتع بها كل الحضور.

وأوضح أن من يدير الجولة النهائية من المسابقة فى مصر هو رئيس الجالية الكورية فى مصر الذى يتحدث العربية بشكل جيد لافتا إلى أن ذلك يعكس متانة العلاقات بين الشعبين المصرى والكورى.