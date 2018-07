مدارس النيل المصرية تعلن فتح باب القبول فى 5 محافظات

كتب محمود طه حسين

أعلنت وزارة التربية والتعليم، فتح باب القبول للطلاب الجدد بمدارس النيل المصرية الدولية، فى فروعها بمحافظات (المنوفية، وأسيوط، والأقصر، ودمياط ، وأسوان) للعام الدراسى 2018/2019، اعتبارًا من شهر يونيو 2018، حيث تبدأ الدراسة فى سبتمبر المقبل، فى إطار السعى نحو تقديم خدمة تعليمية متميزة بمستوى دولى.



وأوضح خيرى أن مدارس النيل الدولية المصرية تقبل فى محافظات ( المنوفية، وأسيوط، والأقصر) الطلاب في الصف الأول والصف الثانى من مرحلة رياض الأطفال، كما تقبل الطلاب من الصف الأول الابتدائى وحتى الصف الرابع الابتدائى.



أما فى محافظتى أسوان ودمياط فتقبل مدارس النيل المصرية الدولية الطلاب في الصف الأول والصف الثانى من مرحلة رياض الأطفال، وذلك بشرط استيفاء شروط التقدم واجتياز الطالب لاختبارات القبول بالمدرسة والتى تجريها وحدة شهادة النيل الدولية.



وأشار خيرى إلى أن التقديم يتم عبر موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني http://www. Moe.gov.eg على شبكة الإنترنت، كما خصصت الوزارة الرقم (01090477744) لتلقى الاستفسارات وتحدد كل مدرسة مواعيد المقابلة الشخصية، للمتقدمين وتتساوى الفرص لجميع الطلبات المقدمة وفقًا لشروط القبول.



كما أضاف خيرى أن مدارس النيل المصرية الدولية تهدف إلى تقديم خدمة تعليمية متميزة بدعم من الحكومة المصرية؛ لتنافس المدارس الدولية ذات المصروفات المرتفعة، حيث تؤهل المدارس خريجيها للالتحاق بأفضل الجامعات العالمية والمصرية، كما تقوم المدارس بتوفير نظام تعليمى تفاعلى متكامل يؤهل الطالب مهاريًا وعقليًا وبدنيًا؛ ليكون قادرًا على المنافسة في سوق العمل القرن الحادى والعشرين.



وأوضح خيرى أن أهم ما يميز النظام التعليمى المتبع في تلك المدارس الالتزام بمعايير عالمية مع الحفاظ على الهوية المصرية ( شهادة مصرية بمعايير دولية) بحيث يحصل طلاب هذه المدارس على شهادة النيل الثانوية الدولية

(certificate of nile international Secondary Education- CNISE)



من خلال مناهج دراسية جديدة ومتطورة صممت وفقًا للمعايير العالمية تحت الإشراف الفني لوحدة شهادة النيل الدولية بصندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء. وبشراكة كلًا من هيئة الامتحانات الدولية بجامعة كامبريدج البريطانية، ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.



كما أضاف خيرى أن مدارس النيل تتيح للطلاب الحصول على شهادتين تصدرهما جامعة كامبريدج البريطانية بالشراكة مع وحدة شهادة النيل الدولية بصندوق تطوير التعليم التابع لمجلس الوزراء، وباعتماد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وهما:

الأولى: بعد إتمام مرحلة التعليم الأساسى بمسمى شهادة النيل الإعدادية الدولية Certificate of Nile International Preparatory Education- (CNIPE))

والثانية: بعد انتهاء التعليم ما قبل الجامعى في نهاية الصف الثانى عشر، والتي تؤهل الطلاب للالتحاق بالجامعات في مصر والخارج بمسمى شهادة النيل الثانوية الدولية

Certificate of

Nile International Secondary Education- (CNISE)



وأوضح خيرى أن المدارس تقوم على نظام تعليمي يبنى شخصية الطالب ويكسبه المعارف والمهارات التي تنمى روح الإبداع والتفكير والابتكار، وتعده لسوق العمل والدراسة الجامعية محليًا وعالميًا، حيث إن المنهج التعليمى مخطط ومصمم في ضوء أحدث الاتجاهات العالمية للتعليم والتعلم؛ بما يحقق مستويات متقدمة من الجودة للعملية التعليمية، ومما يجعله نموذجًا تعليميًا مستوفيًا لمقومات الاعتماد على المستوى المحلى والدولى، ويقوم على تنفيذ هذا النموذج التعليمى ومتابعته قيادة تربوية ذات خبرة متميزة وهيئة تدريس عالية الكفاءة، ويدعمه مجتمع واعى بتحديات سوق العمل ومتطلبات مخرجات التعليم عالى الجودة اللازم لإعداد أبناء هذا الوطن ليصبحوا مسئولين ومنتجين مع دعم هويتهم المصرية وتعميق ولائهم للوطن.



وجدير بالذكر أن شهادة النيل تتميز بتطبيق المعايير الدولية من خلال مناهج خاصة تم تصميمها من قبل هيئة الامتحانات الدولية بجامعة كامبريدج البريطانية، وبمراجعة نخبة من أفضل أساتذة التربية المصريين والدوليين، ويكون التدريس بها ثنائى اللغة حيث تدرس اللغة العربية والتربية الدينية والدراسات الاجتماعية باللغة العربية وباقى المواد باللغة الإنجليزية.



وفى نفس السياق، تقدم مدارس النيل المصرية الدولية مناهج مرنة بكافة المراحل الدراسية والتى لا تعتمد على كتاب أوحد، وإنما تعتمد على مصادر متنوعة تستهدف تحقيق مخرجات التعلم، ومناهج مبتكرة للغة العربية والرياضيات والدراسات الاجتماعية وتكنولوجيا المعلومات، ووجود مناهج متكاملة للتربية الفنية والتربية الموسيقية والتربية الرياضية، ودمج تكنولوجيا المعلومات في جميع جوانب العملية التعليمية، وتنمية مهارات البحث والتفكير النقدى لدى الطلاب، ومناهج غير مسبوقة للتعليم ما قبل الجامعى في مصر تشمل: ريادة الأعمال والابتكار ورؤى عالمية، ويتم ذلك تحت الإشراف الفني لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ووحدة شهادة النيل الدولية بصندوق تطوير التعليم، والتي تعتبر هيئة التقييم والامتحانات لنموذج النيل التعليمى في مصر وخارجها، حيث إن الوحدة ملتزمة في ممارستها بالمعايير الدولية وتماثل هيئات الامتحانات الدولية، مع التزام الطلاب بمناهج التربية الدينية والتربية الوطنية التي تقررها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في كافة المراحل الدراسية.