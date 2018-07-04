محافظ القاهرة يقبل طفلة عمرها 7 سنوات تحفظ 3 أجزاء من القرآن

ماجد تمراز

قرأت الطفلة وفاء خالد، البالغة من العمر 7 سنوات، التى تحفظ 3 أجزاء من القرآن الكريم، خلال حفل تكريم حفظة القرآن الكريم بالقاهرة من أبناء الجمعيات الأهلية، وفور أن انتهت من التلاوة، توجهت إلى المحافظ، وصعدت أعلى المنضدة الموجودة أمامه، ثم قبلها وقدم لها التهنئة، وأشاد بحرصها على حفظ القرآن الكريم.

ويقام الحفل بحضور المهندس عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، وعز فرغل مدير الاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية بالقاهرة، والدكتورة جيهان عبد الرحمن، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، بالإضافة إلى عدد من ممثلى الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى.