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الأربعاء، 04 يوليه 2018 12:37 ص
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محافظة القاهرة: أزلنا 66% من إجمالى الأكشاك المخالفة بالعاصمة

الأربعاء، 04 يوليه 2018 12:00 ص
محافظة القاهرة: أزلنا 66% من إجمالى الأكشاك المخالفة بالعاصمة عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة
ماجد تمراز
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أكد اللواء محمد الشيخ، سكرتير عام محافظة القاهرة، أن إجمالى عدد الأكشاك المخالفة فى القاهرة 1084 "كشك"، تم إزالة 714 كشك مخالفًا، بواقع 66% تقريبًا من إجمالى الأكشاك المخالفة الموجودة بالعاصمة، مشيرًا إلى أن عدد الأكشاك المرخصة فى العاصمة بلغت 2072 كشك، بالإضافة إلى 681 كشك مرخصًا للورثة من الدرجة الأولى.

 

وأضاف سكرتير عام محافظة القاهرة فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن المحافظة أعدت دليل إجراءات جديد للأكشاك يحتوى على ضوابط منح التراخيص، حيث يسمح بتوريث الترخيص للورثة من الدرجة الأولى حال إثبات أن الكشك هو المصدر الرئيس لإعالة الأسرة بشرط أن يقوم حامل الترخيص بإدارته بنفسه ويحظر عليه تأجيره للغير وإلا عرض نفسه لسحب الترخيص منه وإزالة الكشك .

 

 


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