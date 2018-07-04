مباحث المصنفات تغلق 3 مراكز تعليمية غير مرخصة وتضبط 1024 مقهى مخالفا

كتب ـ محمود عبد الراضى

نجحت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية فى ضبط شركة تقدم خدمات إعلامية للعديد من القنوات الفضائية بدون ترخيص.

وأثمرت جهود أجهزة الأمن عن ضبط شركة لبيع أجهزة الريسيفر خاصة بفك شفرات القنوات الفضائية، وضبط 3 شبكات توزيع قنوات فضائية مقابل اشتراك شهرى، و1024 قضية عرض عام بالمقاهى وشبكات دش بدون ترخيص، و315 قضية فى مجال جرائم البرمجيات.

وضبطت مباحث المصنفات 12 قضية مطبوعات أدبية وثقافية، و3 قضايا إدارة مراكز تعليمية بدون ترخيص من الجهات المختصة، و27 قضية مطبوعات تعليمية، و23 قضية مطبوعات متنوعة، وضبط 350 منشأة تعمل بدون ترخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة، والعرض على النيابة العامة التى باشرت التحقيق.