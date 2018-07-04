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الأربعاء، 04 يوليه 2018 04:03 م
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مباحث التموين بالقليوبية تضبط 3 آلاف صاروخ ألعاب نارية بشبرا الخيمة

الأربعاء، 04 يوليه 2018 02:36 م
مباحث التموين بالقليوبية تضبط 3 آلاف صاروخ ألعاب نارية بشبرا الخيمة ألعاب نارية - أرشيفية
القليوبية ــ نيفين طه
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ضبطت مباحث التموين بالقليوبية 3 آلاف صاروخ ألعاب نارية فى مكتبة بشبرا الخيمة، وتم التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة التحقيق.
 
وردت معلومات لضباط مباحث التموين بالقليوبية، مفادها قيام المـدعو "أشرف. س"، المسئول عن مكتبة كائنة بناحية عزبة عثمان – دائرة قسم أول شبرا الخيمة، وذلك لحيازته وعرضه للبيع ألعاب نارية مجهولة المصدر وبدون فواتير أو مستندات تدل على مصدرها.
 
تم استهداف المحل خاصته، حيث تم ضبط (3000) صاروخ أحجام مختلفة - تم التحفظ على المضبوطات - تحررعن الواقعة المحضر رقم 12363 جنح قسم أول شبرا الخيمة لسنة 2018، وتولت النيابة التحقيق.

 


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