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الأربعاء، 04 يوليه 2018 06:23 م
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ماى لم تشاهد ضربات الترجيح فى مباراة إنجلترا وكولومبيا

الأربعاء، 04 يوليه 2018 05:05 م
ماى لم تشاهد ضربات الترجيح فى مباراة إنجلترا وكولومبيا تيريزا ماى
رويترز
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قال متحدث باسم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى، إنها وجدت اللحظات الأخيرة فى مباراة انجلترا وكولومبيا، فى بطولة كأس العالم لكرة القدم "محطمة للأعصاب".

وصعدت انجلترا إلى الدور ربع النهائى فى البطولة المقامة فى روسيا بفضل أول فوز لها بركلات الترجيح فى البطولة لتنهى عقودا من الخروج المحطم لقلوب المشجعين من المسابقات الكبرى وتفجر احتفالات حاشدة فى لندن.

لكن ماى، التى تقود حكومة أقلية فى المرحلة النهائية من أعقد مفاوضات تشهدها البلاد منذ نهاية الحرب العالمية الثانية والمتعلقة بالخروج من الاتحاد الأوروبى، وجدت التوتر فى المباراة التى أقيمت فى استاد سبارتاك فى موسكو فوق احتمالها.

وقال المتحدث للصحفيين "قالت فى وقت سابق إنها تجد صعوبة فى متابعة ضربات الجزاء لأنه يكون وقتا محطما للأعصاب".

 

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