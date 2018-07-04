كليات تشترط اختبارات قدرات للالتحاق بها.. تعرف عليها × 9 معلومات

كتب وائل ربيعى

تنطلق اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة بدءًا من بعد غدٍ الثلاثاء، من خلال خدمة تسجيل اختبارات القدرات عن طريق التنسيق الإلكترونى للراغبين فى القبول بإحدى الكليات التى يشترط للالتحاق بها اجتياز اختبارات القدرات التى تجرى بهذه الكليات حتى يوم الاثنين 23 يوليو الجارى، وهذه الكليات هى:

1- كليات التربية الرياضية.

2- شعبتا التربية الفنية والموسيقية بكليات التربية النوعية.

3- كليات الفنون الجميلة (فنون – عمارة).

4- كليات الفنون التطبيقية بجامعات (حلوان، دمياط، بنها، بني سويف).

5- كلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان.

6- كلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان.

7- كلية التربية الفنية جامعة المنيا.

8- شعبتا التربية الفنية والموسيقية بكلية التربية بالإسماعيلية جامعة قناة السويس.

9- شعبة التربية الفنية بكلية التربية بالسويس جامعة السويس.

ويتم التسجيل لاختبارات القدرات عن طريق شبكة الإنترنت؛ لاختيار الكليات التى يرغب الطالب فى أداء الاختبار بها، من هنــــــــــــــــا