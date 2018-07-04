video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 04 يوليه 2018 02:18 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

كليات تشترط اختبارات قدرات للالتحاق بها.. تعرف عليها × 9 معلومات

الأربعاء، 04 يوليه 2018 01:00 ص
كليات تشترط اختبارات قدرات للالتحاق بها.. تعرف عليها × 9 معلومات الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى
كتب وائل ربيعى
إضافة تعليق

تنطلق اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة بدءًا من بعد غدٍ الثلاثاء، من خلال خدمة تسجيل اختبارات القدرات عن طريق التنسيق الإلكترونى للراغبين فى القبول بإحدى الكليات التى يشترط للالتحاق بها اجتياز اختبارات القدرات التى تجرى بهذه الكليات حتى يوم الاثنين 23 يوليو الجارى، وهذه الكليات هى:

 

1-        كليات التربية الرياضية.

2-        شعبتا التربية الفنية والموسيقية بكليات التربية النوعية.

3-        كليات الفنون الجميلة (فنون – عمارة).

4-        كليات الفنون التطبيقية بجامعات (حلوان، دمياط، بنها، بني سويف).

5-        كلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان.

6-        كلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان.

7-        كلية التربية الفنية جامعة المنيا.

8-        شعبتا التربية الفنية والموسيقية بكلية التربية بالإسماعيلية جامعة قناة السويس.

9-        شعبة التربية الفنية بكلية التربية بالسويس جامعة السويس.

 

ويتم التسجيل لاختبارات القدرات عن طريق شبكة الإنترنت؛ لاختيار الكليات التى يرغب الطالب فى أداء الاختبار بها، من هنــــــــــــــــا 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

التعليم العالى: حجز اختبارات القدرات لطلاب الثانوية إلكترونيا.. الثلاثاء

التعليم العالى: مجلة جامعة القاهرة للبحوث التطبيقية الأعلى تأثيرا فى الدول العربية

وزير التعليم العالى يتفقد مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية ببرج العرب

اختبارات القدرات

كليات القدرات

التعليم العالى




لا تفوتك
على جمعة: "الدواعش" يروجون لتنظيمهم من خلال الأفلام الإباحية

على جمعة: "الدواعش" يروجون لتنظيمهم من خلال الأفلام الإباحية

ضحايا مونديال 2018.. المدافع الأرجنتينى ماسكيرانو يعلن اعتزاله دوليا..لوكاس بيليا:حان الوقت لأضع حدا لمسيرتى مع الأرجنتين..إنييستا يعتزل بعد هزيمة إسبانيا أمام روسيا..والمكسيكى ماركيز يكتب نهاية مشاركتة الدولية

ضحايا مونديال 2018.. المدافع الأرجنتينى ماسكيرانو يعلن اعتزاله دوليا..لوكاس بيليا:حان الوقت لأضع حدا لمسيرتى مع الأرجنتين..إنييستا يعتزل بعد هزيمة إسبانيا أمام روسيا..والمكسيكى ماركيز يكتب نهاية مشاركتة الدولية

دراسة: الإسبرين يقلل من خطر الإصابة بمرض الزهايمر ويبطئ من تقدمه

دراسة: الإسبرين يقلل من خطر الإصابة بمرض الزهايمر ويبطئ من تقدمه

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة