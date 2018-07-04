video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 04 يوليه 2018 04:03 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

كاميرات المراقبة تفضح عامل بناء وراء سرقة 20 ألف جنيه من مركز شباب الوايلى

الأربعاء، 04 يوليه 2018 02:22 م
كاميرات المراقبة تفضح عامل بناء وراء سرقة 20 ألف جنيه من مركز شباب الوايلى المتهم
كتب إبراهيم أحمد
إضافة تعليق
كشف رجال مباحث القاهرة، ملابسات واقة سرقة مبلغ 20 ألف جنيه، من خزينة مركز شباب الوايلى، وتبين أن عامل بناء وراء تسلق السور وكسر شباك مكتب مركز الشباب وكسر الخزينة والاستيلاء على الأموال، فتم ضبطه، وإحالته للنيابة التى تولت التحقيق.
 
تلقى رجال مباحث قسم شرطة الوايلى، بلاغا من "محسن ر ع" 49 سنة، مدير مركز شباب الوايلى، باكتشافه كسر باب المكتب وسرقة مبلغ 20.000 ألف جنيه، من داخل الخزينة الخاصة بالمركز عمله   ولم يتهم أو يشتبه فى احد في ارتكاب الواقعة.
 
ومن خلال الفحص تبين كسر الشباك الحديدى الخاص بحجرة الخزينة، وكسر الخزينة الخاصة بالمركز، وسرقة محتوياتها، كما تبين وجود أعمال تجديدات بالمبني الإدري الملاصق للحجرة المتواجدة بها الخزينة.
 
وكشفت عمليات فحص الكاميرات المتواجدة بمحل الواقعة، أن وراء ارتكاب الواقعة "محمود إ س" 22 سنة، عامل بناء بجوار المركز، وهو شقيق المقاول المسئول عن أعمال البناء، فتم ضبطه، وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة بإسلوب "التسلق وكسر الشباك" وأنه قام بكسر الخزينة باستخدام صاروخ حديدى.
 
كما  تم بإرشاده بمسكنه ضبط مبلغ 15.100 جنية والأداة المستخدمة في ارتكاب الواقعة وقرر بأنه نظراً لعلمه بوجود خزينة داخل المركز خطط لإرتكاب واقعة السرقة، وأضاف بإنفاقه باقي المبلغ علي متطلباته الشخصية، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته للنيابة التى تولت التحقيق.
خزينة مركز شباب سرقة
خزينة مركز شباب سرقة

75519-سرقة-خزينة-مركز-شباب
سرقة خزينة مركز شباب

سرقة خزينة من داحل مركز شباب
سرقة خزينة من داحل مركز شباب
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

سقوط عاطل وراء سرقة خزينتى أموال من فيلا مديرة شركة ملابس بمدينتى

القبض على سائق وعامل قبل بيعهما 6 أطنان دقيق مدعم بالسوق السوداء بحلوان

مباحث القاهرة

ملابسات واقعة سرقة 20 ألف جنيه

خزينة مركز شباب الوايلى

أخبار المحاكم اليوم

أخبار الحوادث اليوم

أخبار مصر اليوم




لا تفوتك
التعليم: نتابع تقدير الدرجات بكنترولات الثانوية العامة.. وتحقيق السرية هدفنا

التعليم: نتابع تقدير الدرجات بكنترولات الثانوية العامة.. وتحقيق السرية هدفنا

فيديو وصور.. والد فتاة المترو المنتحرة فى حواره لـ"اليوم السابع": أميرة كانت المحببة لقلبى ومش عارف عملت كده ليه.. فقدت زوجتى قبل 7 سنوات بحادث سير.. وعرفت الخبر من الإعلام وفيس بوك.. ويؤكد: كانت دائمة الصلاة

فيديو وصور.. والد فتاة المترو المنتحرة فى حواره لـ"اليوم السابع": أميرة كانت المحببة لقلبى ومش عارف عملت كده ليه.. فقدت زوجتى قبل 7 سنوات بحادث سير.. وعرفت الخبر من الإعلام وفيس بوك.. ويؤكد: كانت دائمة الصلاة

انتهاء المرحلة الأولى من تطوير 6 بحيرات.. تقرير: ارتفاع إنتاج الاستزراع السمكى لمليون و451 ألف طن لأول مرة.. زيادة المخزون السمكى لبحيرة البردويل.. إعادة إحياء مشروع الأرز.. وتنفيذ مزرعة الروض بشمال سيناء

انتهاء المرحلة الأولى من تطوير 6 بحيرات.. تقرير: ارتفاع إنتاج الاستزراع السمكى لمليون و451 ألف طن لأول مرة.. زيادة المخزون السمكى لبحيرة البردويل.. إعادة إحياء مشروع الأرز.. وتنفيذ مزرعة الروض بشمال سيناء

اتحاد الكرة يعلن عن مدرب الفراعنة الجديد بعد انتهاء مونديال روسيا

اتحاد الكرة يعلن عن مدرب الفراعنة الجديد بعد انتهاء مونديال روسيا

الشورت فى الفورمال شكل تانى.. اعرفى إزاى تلبسيه فى الصيف

الشورت فى الفورمال شكل تانى.. اعرفى إزاى تلبسيه فى الصيف

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة