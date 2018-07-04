كاميرات المراقبة تفضح عامل بناء وراء سرقة 20 ألف جنيه من مركز شباب الوايلى

كتب إبراهيم أحمد

كشف رجال مباحث القاهرة، ملابسات واقة سرقة مبلغ 20 ألف جنيه، من خزينة مركز شباب الوايلى، وتبين أن عامل بناء وراء تسلق السور وكسر شباك مكتب مركز الشباب وكسر الخزينة والاستيلاء على الأموال، فتم ضبطه، وإحالته للنيابة التى تولت التحقيق.

تلقى رجال مباحث قسم شرطة الوايلى، بلاغا من "محسن ر ع" 49 سنة، مدير مركز شباب الوايلى، باكتشافه كسر باب المكتب وسرقة مبلغ 20.000 ألف جنيه، من داخل الخزينة الخاصة بالمركز عمله ولم يتهم أو يشتبه فى احد في ارتكاب الواقعة.

ومن خلال الفحص تبين كسر الشباك الحديدى الخاص بحجرة الخزينة، وكسر الخزينة الخاصة بالمركز، وسرقة محتوياتها، كما تبين وجود أعمال تجديدات بالمبني الإدري الملاصق للحجرة المتواجدة بها الخزينة.

وكشفت عمليات فحص الكاميرات المتواجدة بمحل الواقعة، أن وراء ارتكاب الواقعة "محمود إ س" 22 سنة، عامل بناء بجوار المركز، وهو شقيق المقاول المسئول عن أعمال البناء، فتم ضبطه، وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة بإسلوب "التسلق وكسر الشباك" وأنه قام بكسر الخزينة باستخدام صاروخ حديدى.

كما تم بإرشاده بمسكنه ضبط مبلغ 15.100 جنية والأداة المستخدمة في ارتكاب الواقعة وقرر بأنه نظراً لعلمه بوجود خزينة داخل المركز خطط لإرتكاب واقعة السرقة، وأضاف بإنفاقه باقي المبلغ علي متطلباته الشخصية، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته للنيابة التى تولت التحقيق.