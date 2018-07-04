في عيد الاستقلال.. الأمريكيون يحتفلون بالحياة والحرية "والسعي وراء الهوت دوج"

رويترز

ستكون الألعاب النارية والموسيقى ومسابقة لتناول الهوت دوج أبرز سمات احتفال الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، باستقلالها قبل 242 عاما فى يوم من المتوقع أن يكون شديد الحرارة والرطوبة فى أغلب الأنحاء.

كما تشهد عطلة عيد الاستقلال التى تخرج فيها الحشود إلى الشوارع فى أصغر البلدات وأكبر المدن حالة تأهب من وكالات إنفاذ القانون.

وقال مسؤولون إنه لم يتم رصد أى تهديدات أمنية بعد اعتقال رجل فى أوهايو يوم الأحد للاشتباه فى تخطيطه لتفجير قنبلة وسط احتفالات 4 يوليو فى كليفلاند.

وعطلة عيد الاستقلال هي إحياء لذكرى موافقة الكونجرس على (إعلان الاستقلال) فى فيلادلفيا فى 4 يوليو 1776، رغم أنه لم يتم التوقيع على الوثيقة إلا فى 2 أغسطس، حسبما تفيد السجلات الوطنية.

وأعلنت الوثيقة الاستقلال عن بريطانيا العظمى كما نصت على أن "جميع البشر خلقوا متساوين"، وأن لديهم الحق فى "الحياة والحرية والسعي وراء السعادة".