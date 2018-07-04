فيديو.. "المرور" تحذر من التخطى الخاطئ والتسابق على الطرق منعا للحوادث

كتب عبد الرحمن سيد

وضعت الإدارة العامة للمرور، مجموعة من التحذيرات بسبب تجاوزات السرعات على الطرق والتخطى الخاطئ والتسابق مما يتسبب فى وقوع حوادث مرورية منها عدم احترام المشاة أثناء السير وحوادث الاصطدام بهم وعدم التحكم فى المركبة أو تخطى السرعات المقررة ويتجاوز الـ 60 كم/س .

كما كثفت الإدارة العامة للمرور من تواجد الخدمات المرورية على الطرق، بناء على تعليمات اللواء عصمت الأشقر، مدير الإدارة العامة للمرور، بالتواجد المكثف لكافة الخدمات الأمنية على الطرق السريعة وتشديد الحملات على السيارات، لتأمين الرحلات وتكثيف حملات على سيارات النقل لتحميلها الركاب بالصندوق الخلفى وحملات الرادار والكشف عن الإطارات وفحص متعاطى المواد المخدرة أثناء القيادة.