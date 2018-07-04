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فيديو.. "العامة للجملة": لدينا 150 ألف طن سكر مخزون بمنافذ الشركة بالوجه البحرى

الأربعاء، 04 يوليه 2018 04:07 م
فيديو.. "العامة للجملة": لدينا 150 ألف طن سكر مخزون بمنافذ الشركة بالوجه البحرى جمال الشرقاوى رئيس الشركة العامة لتجارة الجملة
كتب مدحت وهبة
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أكد المهندس جمال الشرقاوى، رئيس الشركة العامة لتجارة الجملة، إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن الشركة لديها حاليا 150 ألف طن سكر مخزون استراتيجى بمنافذ ومخازن الشركة بمحافظات الوجه البحرى بجانب ما تستلمه الشركة من شركات السكر بشكل مستمر، كما توجد كميات كبيرة من زيت الطعام تصل لأكثر من 8 آلاف طن زيت وكميات من الأرز الأبيض، وأنه يتم توفير المنتجات والسلع أولا بأول، إضافة إلى وجود مخزون من السكر والسلع لدى الشركات الأخرى.

وأضاف الشرقاوى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية تقوم بالتعاقد على توفير السلع للشركات التابعة وأن الدكتور على المصيلحى، وزير التموين، شدد على استمرار توفير وطرح المنتجات للمواطنين بشكل مستمر.

 


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العامة للجملة

جمال الشرقاوى

سكر

الوجه البحرى




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