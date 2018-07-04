فرقة فنية سعودية تشارك فى مهرجان الموسيقى التراثية فى مصر

كتب مصطفى عنبر

تشارك الهيئة السعودية العامة للثقافة بفرقة فنية في فعاليات مهرجان الموسيقى والغناء التراثى للشباب العربي الذى ينطلق فى مصر غداً الخميس ويستمر حتى الثانى عشر من يوليو الجارى.

وسيصبح محبو الفنون التراثية بمصر وسائر الدول العربية الشقيقة على موعد مع الاستمتاع بتشكيلة فريدة من الفنون الغنائية التراثية السعودية التي تشتهر بها منطقة شبه الجزيرة العربية.

وتشارك الهيئة العامة للثقافة كممثل للمملكة العربية السعودية بفرقة مكونة من 19 شخصاً بهدف إبراز الموسيقى الشعبية العريقة التي تشتهر بها المملكة وتقديم ألوان من الفنون الشعبية والتراثية لزوار المهرجان والعمل على تعزيز التبادل والتفاعل الثقافي بين شعبي البلدين الشقيقين وباقي الدول المشاركة في المهرجان الذي سيستضيف نحو 550 مشارك من مختلف الدول العربية.