غادة والى تعلن إنشاء أول مركز تأهيلى لعلاج مرضى الإدمان فى الصعيد

كتب مدحت وهبة

أعلنت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إنشاء أول مركز تأهيلى لعلاج مرضى الإدمان والتعاطى بمحافظة المنيا،حيث يتيح المركز علاج ما يقرب من 1200 حالة سنويا ومن المقرر افتتاحه خلال 6 أشهر.

وأضافت "غادة والى" أن المركز الجارى إنشائه فى المنيا يعد أول مركز لتأهيل مرضى الإدمان فى محافظات الصعيد على إجمالي مساحة قدرها 9720 م2 وبقيمة 20 مليون جنية وبسعة 80 سرير، وسيعمل المركز على تأهيل المتعافين من تعاطى المخدرات نفسيا واجتماعيا من خلال أخصائيين متخصصين، كما سيتم العمل على توفير برامج تدريبية للمتعافين على الحرف المهنية التى يحتاجها سوق العمل. حيث سيتضمن المركز صالة جيم وملعب كرة قدم خماسى ومسرح، وأربعة ورش "نجارة ونقاشه وكهرباء وحداده" لتعليم المتعافين حرف مهنية يحتاجها سوق العمل، فى إطار الحرص على دعم المتعافين من تعاطى المخدرات وإعادة تأهيلهم ودمجهم فى المجتمع مرة أخرى ،حيث تعد المنيا هى الأولى فى محافظات الصعيد فى طلب العلاج.

واوضحت "والى "أن المركز يهدف إلى تقديم خدمات التأهيل والمتمثلة فى التأهيل النفسى وإعادة دمج المتعافين فى المجتمع كقيمة مضافة وإعلاء قيمة العمل، تحت إشراف اخصائيين نفسيين بالصندوق، كما يتم تدريب المتعافيين أيضا على العديد من الحرف المهنية، لافته إلى أن الزيادة الملحوظة فى أعداد المستفيدين بخدمات الخط الساخن لعلاج الإدمان تتطلب توفير عدد أكبر من المراكز التأهيلية لعلاج الإدمان والتعاطي وأن الحكومة تواصل تنفيذ الخطة القومية لمكافحة تعاطى المخدرات من خلال قيام صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى بتنفيذ العديد من البرامج والأنشطة لمواجهة هذه الظاهرة وتقديم خدمات العلاج لمرضى الإدمان وفقاً للمعايير الدولية بالاضافة الى تأهيلهم اجتماعيا ونفسيا وإعادة دمجهم بالمجتمع.

وإشارت الوزيرة الى انه يوجد 3 مراكز لعلاج مرضى الإدمان شريكه مع الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الادمان فى محافظات الصعيد ،وهما المنيا وأسيوط وأسوان ضمن اجمالى عدد المراكز العلاجية لمرضى الإدمان والتى بلغت 22 مركز علاجى فى 13 محافطة حتى الآن وأن مركز التأهيل الجارى إنشاؤه فى محافظة المنيا يعد أول مركز تأهيل لمرضى الإدمان فى محافظات الصعيد وانه يتم تدريب المتعافين أيضا على العديد من الحرف المهنية بالتعاون مع مجلس التدريب الصناعى بوزارة الصناعة وهى حرف يحتاجها سوق العمل منها صيانة وإصلاح الهاتف المحمول وفني تركيبات كهربائية وفنى تركيب بلاط سيراميك وفني دهانات نقاشه والمشغولات الجلدية وصناعة الباترون وصناعة الحلى والاكسسوار وفنى تركيبات صحية سباكة، وفنى صيانة وإصلاح الأجهزة المنزلية، وفنى صيانة وإصلاح أجهزة التبريد، وفنى صيانة وإصلاح أجهزة التكييف، وغيرها من المهن الحرفية الاخرى .

وكان صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي التابع لوزيرة التضامن الاجتماعي قد أطلق أيضا مبادرة " بداية جديدة " بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعي لإقراض المتعافين من تعاطى وإدمان المواد المخدرة لإنشاء مشروعات صغيره تساعدهم على العودة إلى العمل والإنتاج مره أخرى وتمكينهم من إيجاد مصدر رزق لهم يعينهم على أعباء الحياة ويساعدهم في الإنفاق على أسرهم، حيث تم إنشاء العديد من المشروعات الصغيرة للمتعافين وذلك فى إطار العمل على اعادة تأهيل المتعافين ودمجهم فى المجتمع مره أخرى.