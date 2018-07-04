طلاب الثانوية العامة يؤدون اختبارات القدرات بـ"الفنون التطبيقية"

وائل ربيعى

انطلقت أعمال اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة بكلية الفنون التطبيقية التابعة لجامعة حلوان، بعد حجز اختبارات القدرات "أون لاين" والحصول على مواعيد رسمية لأداء هذه الامتحانات.

وقال الدكتور شريف حسن، وكيل كلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان، إن أعمال اختبارات الكليات منتظمة بشكل كامل، موضحا أن الكلية بدأت فى تنفيذ هذه الاختبارات طبقا للمواعيد التى حجزها الطلاب من خلال موقع التنسيق الرسمى على شبكة الانترنت.

وأشار، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أ، الأوراق والمستندات المطلوبة لأداء اختبارات القدرات وهى "إيصال التسجيل على موقع التنسيق الإلكترونى، ورقم جلوس الثانوية العامة وصورة منه، وصورة الرقم القومي أو صورة شهادة الميلاد، وعدد 2 صورة شخصية، والرسوم المقررة وقيمتها 350 جنيهًا".