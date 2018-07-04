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الأربعاء، 04 يوليه 2018 12:14 م
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ضبط 70 قضية تموينية خلال حملة مكبرة بسوهاج

الأربعاء، 04 يوليه 2018 11:41 ص
ضبط 70 قضية تموينية خلال حملة مكبرة بسوهاج مخبز - أرشيفية
سوهاج – عمرو خلف
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شنت إدارة مباحث التموين بسوهاج، تحت إشراف اللواء عمر عبد العال مدير أمن سوهاج، بالاشتراك مع مديرية التموين، حملة على الأسواق، وتم ضبط 70 قضية تموينية .

وتم ضبط "عاطف م م" 33 سنة صاحب محل تسالى، ويقيم دائرة قسم طهطا لحيازته سلع غذائية منتهية الصلاحية، وتم ضبط "10" كجم حلويات، تحرر عن ذلك المحضر رقم 5134 جنح قسم طهطا لسنة 2018، كما تم ضبط "نادر م ع" 48 سنة صاحب محل جزارة،  ويقيم دائرة مركز جهينة، لذبحه خارج السلخانة، وتم ضبط "20" كجم لحوم، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3001 جنح المركز.

كما تم ضبط "8" قضايا إنتاج خبز بلدى غير مطابق للمواصفات، و88 قضية إنتاج خبز بلدى ناقص الوزن، و5 قضايا غلق المستودع أثناء مواعيد العمل، و5 قضايا غلق محل التموين أثناء مواعيد العمل و3 قضايا عدم الإعلان عن مواعيد تشغيل المخبز، و11 قضية عدم حمل شهادة صحية، و10 قضايا عدم الإعلان عن أسعار السلع .


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