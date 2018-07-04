ضبط 4 طن دقيق مدعم وأعلاف مجهولة المصدر خلال حملة تموينية بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة وجمال أبو الفضل

شنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة برئاسة اللواء علاء الدين عبد الفتاح مدير الأمن حملة مكثفة للرقابة على الأسواق وضبط المخالفين بالتعاون مع مديرية التموين.

وأسفرت تلك الحملة التى شارك فيها اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية، والعقيد وجدى الصيرفى مدير مباحث التموين عن ضبط "م س ع" 41 سنة صاحب مصنع طوب بتجميع مواد بترولية مدعمة معبأه فى جراكن لاستخدامها فى عملية التصنيع بالمصنع لتحقيق أرباح غير مشروعة وضبط بحوزته 600 لتر سولار.

وضبط "م. م .ع" 39 سنة صاحب مخبز سياحى لقيامه بتجميع دقيق بلدى مدعم لإعادة بيعه بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعه وضبط بحوزته 390ر1 طن دقيق بلدى مدعم.

كما أسفرت الحملة عن ضبط "ش ع ح" 42 سنة صاحب مصنع أعلاف بدون ترخيص بمركز دمنهور لقيامه لحيازته أعلاف مجهولة المصدر وبدون فواتير دالة على مصدرها وضبط بحوزته 500ر2 طن أعلاف مواشى.



وضبط "ف .م. ع" 38 سنة صاحب محل سوبر ماركت لقيامه بحيازة وعرضه للبيع لبان منتهية الصلاحية وضبط بحوزته 1380 قطعة.