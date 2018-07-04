ضبط محاسب متهم بالاستيلاء على 3 ملايين و799 ألف جنيه بدعوى توظيفهم بالفيوم

الفيوم - رباب الجالي

تمكنت الأجهزة الأمنية، بمحافظة الفيوم، من القبض على محاسب بنقابة المهندسين بالمعاش، من قرية بنى صالح، بمركز الفيوم، بعد اتهامه من قبل 35 مواطنا من أبناء القرية، بالاستيلاء على أموال قدرها 3 مليون و799 ألف جنيها و500 جنيها، بزعم توظيفها فى تجارة الأراضى.

تلقى اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، إخطارا من مأمور مركز شرطة الفيوم، بورود بلاغ من 17 مواطن فى البداية، من قرية بنى صالح، بمركز الفيوم، يتضررون من "أ.م" (57 سنة-محاسب بنقابة المهندسين بالمعاش)، من نفس القرية، بالنصب عليهم وخيانة الأمانة، بحصوله منهم على مبلغ مالى قدره مليونى جنيها و148 ألف جنيها، منذ عامين، بزعم تشغيلها فى تجارة الأراضى والعقارات، نظير عائد شهرى قدره 20 % من قيمة رأس المال، دون الوفاد بذلك، وتعثره عن السداد.

و تمكنت من ضبط المتهم، وبمواجتهه بما أسند إليه من اتهامات، أقر بها، وحرر محضر بالواقعة، قيد برقم 4056 لسنة 2018 م إدارى مركز شرطة الفيوم.

وفيفى نفس اليوم، عقب تحرير البلاغ، تقدم 18 مواطن آخر من نفس القرية، ببلاغ ضد المتهم، بالنصب عليهم وخيانة الأمانة بتحصله منهم على مبلغ مالي، قدره مليون و651 ألف جنيها و500 جنيها، منذ عامين، لنفس السبب، وتعثر فى سداد الإلتزامات المتفق عليها منذ 4 أشهر، وأنه بمواجهة المتهم، بتلك الاتهامات، أقر بها.

أحيل المتهم إلى نيابة مركز الفيوم، وكلفت إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الفيوم، بإجراء التحريات بشأن الواقعة، لبيان ملابسات.