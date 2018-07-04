ضبط أسلحة نارية ومواد مخدرة وتحرير 1981مخالفة مرورية

كفر الشيخ – محمد سليمان

تمكنت حملة مديرية أمن كفر الشيخ، بإشراف اللواء أحمد صالح، مدير أمن كفر الشيخ، والعميد محمد عمار، مدير إدارة البحث الجنائى، والعميد محمد عبدالوهاب، رئيس وحدة البحث الجنائى بالمديرية، من ضبط 4 أسلحة نارية " 2 فرد خرطوش، و2 طبنجة "، و3 طلقات، و8 أسلحة بيضاء، كما ضبطت الحملة 350 جرام حشيش ،و125 جرام هيروين، و360 قرصا مخدرا بحوزة عاطلين.

كما تمكنت الحملة من إزالة 629 حالة اشغالات، وتمكنت الحملة من تنفيذ 2198 حكم قضائي متنوع ، كما تمكنت شرطة الكهرباء من ضبط 30 قضية، عبارة عن سرقات كهرباء بعدد من القرى والأحياء بمحافظة كفر الشيخ.

وتمكنت مباحث التموين من تحرير 38 محضراً متنوعاً، منهم 10 محاضر إنتاج خبز بلدى مخالف للمواصفات، و9محاضر عدم حمل شهادة صحية، و12 محضر عدم الإعلان عن الأسعار، و3 محاضر عرض لحوم مكشوفة للبيع، و4 محاضر مزاولة نشاط تجارى بدون ترخيص.

وتمكنت الحملة المرورية من تحرير 1981 مخالفة مرورية متنوعة، وضبط 9 درجات بدون لوحات معدنية، وضبط 5 حالات من قائدي السيارات تحت تأثير المخدر.