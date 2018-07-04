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ضاحى خلفان: قطر للأسف وتركيا وايران مثلث ( قتا ) منه البلاء

الأربعاء، 04 يوليه 2018 05:18 ص
ضاحى خلفان: قطر للأسف وتركيا وايران مثلث ( قتا ) منه البلاء ضاحى خلفان ، نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبى
كتب محمد شرقاوى
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نشر الفريق ضاحى خلفان، نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبى، تويتة على موقع التدوينات الصغيرة "تويتر" قائلا: " أصبح العربى اليوم يتوقع كل شر من قطر للأسف وتركيا وإيران.. مثلث ( قتا ) منه البلاء".

وكان خلفان نشر سلسلة تغريدات "أنه فى ربيع إيران تحولت جزيرة الدوحة إلى جزيرة بقر وثيران ونست كيف تلعلع من أجل إيذاء العرب وهدم الأوطان.. وين الشفافية والمصداقية وحرية الإعلام يا قناة الأقزام".

وأضاف "خلفان" قائلا: "من المؤسف أن قناة جمال ريان وفيصل القاسم المسكين ..اللاهث خلف الوظيفة حتى ولو كان غير مقتنع بما يقول..قناة تنظيم الإخوان الدولى قناة الجزيرة التى ظهر أنها القناة التى تخشى روحانى وأحمدى وخامنئي ونصر خداه..على أرض أجدادى الدوحة".

وتابع، "ضربت شبكات التواصل الاجتماعي لطراثيث الحوثى في الحديدة.. وفرت كتائبه الإلكترونية فرار الحمير..ستصحون خلال الشهور القليلة القادمة على وقع خبر مفرح للعالم أجمع سقوط نظام خامئني.. وستذكرون ما أقول لكم..العداد تحرك ...دورا..سر".

وأكد ضاحى خلفان، " يومها ستتبرا قطر من الملالي بصوت عال..وسيغني حمد بن جاسم يا لال....طالبا العودة إلى المملكة بعدما حدثت له تلك الدربكة.. قناة الجزيرة من قطر أو في قطر أو على قطر أو تحت قطر....ما تعرف وش أصلها..ما يهمنا أنها قناة وضعت لخدمة استراتيجية إسرائيلية...الشرق الأوسط  الجديد...فهمت يا وليد".

واختتم تغريداته قائلا: "في العلاقة السرية بين قطر واسرائيل يبدو أن جمد بن جاسم لاعب ..راس حربة".

 

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