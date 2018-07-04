صور.. محاكمة رئيس وزراء ماليزيا نجيب عبدالرازق فى كوالامبور

كتب: محمد الأحمدى – تصوير ( أ ف ب )

وصل اليوم الأربعاء، رئيس الوزراء الماليزى نجيب عبد الرزاق إلى المحكمة فى مجمع دوتا بمدينة كوالالمبور، وذلك للتحقيق معه فى تهم تتعلق بالفساد.

وكانت بعض المصادر أكدت لرويترز أن السلطات اعتقلت رئيس الوزراء السابق نجيب عبد الرزاق أمس الثلاثاء فى أعقاب تحقيق بشأن كيفية فقد مليارات الدولارات من صندوق حكومى أسسه قبل نحو 10 أعوام.

وقال مصدران قريبا من الأسرة إن السلطات اصطحبت نجيب من منزله بعد تسليمه أمر القبض عليه.

وتوقع أحد المصادر توجيه الاتهام لنجيب فى المحكمة غدا الأربعاء بعد احتجازه لليلة واحدة.



رئيس الوزراء الماليزى نجيب عبدالرازق



جانب من حضور نجيب عبدالرازق المحاكمة



وصول نجيب عبدالرازق