صور.. قوات الاحتلال تسحل و تعتقل فلسطينيين أثناء اشتباكات فى خان الأحمر

كتب - بيشوى رمزى تصوير - رويترز

شهدت قرية خان الأحمر، فى الضفة الغربية، اشتباكات عنيفة بين متظاهرين فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلى، بعد أن دخلت الأخيرة إلى القرية فى محاولة لهدمها.

وقد قامت القوات الإسرائيلية باعتقال عدد من الفلسطينيين الذين هاجموا بلدوذر تابع للقوات الإسرائيلية أثناء قيامه بعملية الهدم، بينما قامت قوات الاحتلال بسحل واعتقال عدد من الشباب الفلسطينى الثائر.

من جانبه، وجه رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، الوزير وليد عساف صباح اليوم الأربعاء، رسالة لأبناء الشعب الفلسطينى دعاهم فيها للتوجه إلى منطقة الخان الأحمر البدوى، لمنع هدمه من قبل قوات الاحتلال.

وأضاف عساف فى تصريح صحفى :"توجهت صباح اليوم إلى منطقة الخان الأحمر، برفقة العشرات من كوادر هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، وهناك ينتظرنا عشرات المواطنين، للوقوف فى وجه محاولات الاحتلال هدم تجمع الخان الأحمر".

وأكد عساف، أن جرافات الاحتلال باشرت منذ فجر اليوم فى شق طريق يوصل ما بين الشارع الرئيسى ومنطقة الخان الأحمر.

وأضاف: "ان الجرافات تمهد الطريق لوصول الآليات الثقيلة ومعدات الاحتلال إلى المنطقة وهدمها، وذلك بإزالة الحواجز الحديدية الملاصقة للشارع، بعد أن وزعت اخطارا بالهدم مؤخرا".



الخان الأحمر



جنود الاحتلال يسلحون فلسطينى مسن



جنود الاحتلال



سحل مواطن فلسطينى



سحل واعتقالات



سحل



مواطنون يجلسون على الجرار لمنع هدم بيوتهم



القرية بعد هدمها من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلى



طفل فلسطينى يتابع قيام قوات الاحتلال بهدم القرية من خلف الركام



أطفال فلسطينيون



سيدة فلسطينية تتابع الأحداث



قوات الاحتلال الإسرائيلى تحاصر القرية



شباب وأطفال فلسطينيون فى انتظار مصيرهم



طفل فلسطينى وسط ركام قريته بعد هدمها



سيدة فلسطينية فى حوار مع ضابط إسرائيلى فوق بلدوذر الهدم



فلسطينيون يهاجمون على بلدوذر الاحتلال بأعلام بلادهم فى محاولة لمنع هدم القرية



اشتباكات بين قوات الاحتلال والمتظاهرين الفلسطينيين