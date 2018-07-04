صور.. ضبط راكب بالمطار حاول تهريب 97 عملة أثرية إلى نيويورك

كتبت رحاب نبيل

تمكنت إدارة التأمين بمطار القاهرة الدولى، اليوم الأربعاء، من ضبط راكب حاول تهريب 97 عملة معدنية أثرية قبل سفره إلى نيويورك.

صرحت مصادر أمنية بالمطار، بأنه أثناء إنهاء الإجراءات التأمينية المتبعة علي ركاب رحلة طائرة مصر للطيران المتجهة الى نيويورك، اشتبهت الخدمة المعنية على جهاز كشف الحقائب فى وجود جسم معتم داخل احدى حقائب الراكب، وبفتح الحقيبة بمعرفة الراكب وتفتيشها عثر بداخلها على 97 عملة معدنية يشتبه فى أثريتها.

وبالعرض على لجنة من مركز الوحدات الأثرية بالميناء، أفادت أن المضبوطات ترجع للعصر العثمانى وعهد السلطان حسين كامل والملك فاروق وجميعها تخضع لقانون حماية الآثار.

أمر اللواء طة بيومى، مساعد وزير الداخلية لأمن مطار القاهرة الدولى، باتخاذ الإجراءات القانونية الأزمة.