صور.. ضبط راكب بالمطار حاول تهريب 1300 قرص ترامادول داخل برطمان مش

كتبت رحاب نبيل

تمكنت ادارة التامين بمطار القاهرة الدولى، اليوم الأربعاء من ضبط راكب حاول تهريب كمية كبيرة من الترامادول المخدر قبل سفره إلى القيصم.

صرحت مصادر أمنية بالمطار بأنه أثناء إنهاء الإجراءات التأمينية المتبعة على ركاب رحلة طائرة طيران النيل المتجهة إلى القصيم اشتبهت الخدمة المعنية على جهاز كشف الحقائب فى وجود جسم معتم داخل إحدى حقائب الراكب، وبفتح الحقيبة وتفتيشها تبين أن بداخلها برطمان به مواد غذائية "مش" عثر بداخلها على 3 لفافات بداخلهم 1300 قرص لعقار الترامدول المخدر.

وأمر اللواء طه بيومى مساعد وزير الداخلية لأمن مطار القاهرة الدولى باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

